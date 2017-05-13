سيـــاســة

نظر الاستئناف على عدم الاختصاص بفرض الحراسة على المحامين 28 مايو

نجوى عبد العزيز:   أجلت محكمة مستأنف القاهرة للأمور المستعجلة بعابدين، نظر الاستئناف المقدم من عضو بالجمعية العمومية لنقابة المحامين، على حكم محكمة أول درجة، بعدم الاختصاص في دعوى حل مجلس نقابة المحامين، وفرض الحراسة على النقابة لجلسة ٢٨ مايو الجاري، لتقديم المستندات والمذكرات.طالبت الدعوى، ا
2:06 م, السبت, 13 مايو 17 2:06 م, السبت, 13 مايو 17

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نجوى عبد العزيز:
 
أجلت محكمة مستأنف القاهرة للأمور المستعجلة بعابدين، نظر الاستئناف المقدم من عضو بالجمعية العمومية لنقابة المحامين، على حكم محكمة أول درجة، بعدم الاختصاص في دعوى حل مجلس نقابة المحامين، وفرض الحراسة على النقابة لجلسة ٢٨ مايو الجاري، لتقديم المستندات والمذكرات.

طالبت الدعوى، التي أقامها عضو بالجمعية العمومية لنقابة المحامين، بحل مجلس نقابة المحامين، وفرض الحراسة على النقابة؛ استنادًا إلى وجود خطر على النقابة، مطالبًا بتكليفه وآخرين، تراهم المحكمة بإدارة النقابة، أو تعيين حراسة قضائية عليها، وفقًا لما ينص عليه القانون؛ لحين الانتهاء من انتخاب نقيب ومجلس جديدين.

كانت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، قضت بعدم الاختصاص في دعوى تطالب بحل مجلس نقابة المحامين، وفرض الحراسة على النقابة.

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