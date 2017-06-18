نظر الاستئناف على استمرار اتفاقية تيران وصنافير 24 يونيو

نجوى عبد العزيز:أجلت محكمة مستأنف الأمور المستعجلة، نظر الاستئناف على الحكم الصادر باستمرار اتفاقية تيران وصنافير، لجلسة 24 يونيو الجارى للإعلان.وقال المحامى على أيوب في دعواه، إنه حصل على حكم من المحكمة الإدارية العليا ببطلان الاتفاقية، وأن الحكم الصادر عن محكمة الأمور المستعجلة صدر عن محكمة غي

نجوى عبد العزيز: أجلت محكمة مستأنف الأمور المستعجلة، نظر الاستئناف على الحكم الصادر باستمرار اتفاقية تيران وصنافير، لجلسة 24 يونيو الجارى للإعلان. وقال المحامى على أيوب في دعواه، إنه حصل على حكم من المحكمة الإدارية العليا ببطلان الاتفاقية، وأن الحكم الصادر عن محكمة الأمور المستعجلة صدر عن محكمة غير مختصة ولائيا بنظر الدعوى وفقا لنص المادة 190 من الدستور.