نظر استئناف عضو بالتحالف الاشتراكى متهم بانتمائه للإخوان.. اليوم

إيمان عوفقال ياسر سعد المحامى إن محكمة جنح مستأنف بندر بنى سويف ستنظر بعد قليل استئناف النيابة العامة على الحكم الصادر ببراءة وليد محمد عبد المنعم عضو حزب التحالف الاشتراكى الشعبي فى الجنحة رقم 9230 لسنة 2017 جنح بندر بنى سويف. وكانت النيابه العامه قد اتهمته انه اشترك في تجمهر مع مجموعة مكو

إيمان عوف

قال ياسر سعد المحامى إن محكمة جنح مستأنف بندر بنى سويف ستنظر بعد قليل استئناف النيابة العامة على الحكم الصادر ببراءة وليد محمد عبد المنعم عضو حزب التحالف الاشتراكى الشعبي فى الجنحة رقم 9230 لسنة 2017 جنح بندر بنى سويف.

وكانت النيابه العامه قد اتهمته انه اشترك في تجمهر مع مجموعة مكون من أكثر من خمسة أشخاص بقصد تعطيل تنفيذ القانون واللوائح، وأحرز مطبوعات تتضمن ترويجًا لتغيير مبادئ الدستور الأساسية أو النظم الأساسية للهيئة الاجتماعية.

كما قررت النيابة نسخ الأوراق وتقيد بمحضر إداري للتحقيق مع المتهم في بخصوص واقعة الانضمام إلى جماعة محظورة وهى جماعة الإخوان المسلمين.