نظر استئناف «شيري هانم» وابنتها على حبسهما 14 أكتوبر

حددت محكمة جنح مستأنف الاقتصادية بالقاهرة جلسة 14 أكتوبر، لنظر استئناف “شيري هانم” وابنتها زمردة على حبسهما 6 سنوات وتغريمهما 100 ألف جنيه لكل منهما، لاتهامهما بنشر صور ومقاطع مصورة خادشة للحياء العام، وإعلانهما دعوة تتضمن إغراء بالدعارة ولفت الأنظار إليها، واعتياد إحداهما ممارسة الدعارة وتحريض الأخرى لها ومساعدتها على ذلك وتسهيلها لها، وإنشائهما وإدارتهما واستخدامهما حسابات خاصة بالشبكة المعلوماتية.

وأقرت زمردة نجلة “شيري هانم” أمام المحكمة بالجلسة بممارسة الدعارة مع أكثر من شخص بمقابل مادي نظرا لاحتياجها لبعض الأموال، فيما أنكرت والدتها معرفتها بممارسة نجلتها للدعارة.

كانت النيابة العامة قد قررت حبس المتهمتيْنِ شريفة وشهرتها شيري هانم ونورا وشهرتها زمردة لاتهامهما بالاعتداء على مبادئ وقيم أسرية في المجتمع المصري، وانتهاكهما حُرمة الحياة الخاصة، ونشرهما بقصد التوزيع والعرض صورًا ومقاطع مصورة خادشة للحياء العام، وإعلانهما دعوة تتضمن إغراء بالدعارة ولفت الأنظار إليها، واعتياد إحداهما ممارسة الدعارة وتحريض الأخرى لها ومساعدتها على ذلك وتسهيلها لها، وإنشائهما وإدارتهما واستخدامهما حسابات خاصة بالشبكة المعلوماتية بهدف ارتكاب تلك الجرائم.

كتبت – نجوى عبدالعزيز