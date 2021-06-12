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نظر استئناف أحمد فلوكس على حبسه سنة لإدانته بسب ياسمين عزت .. 4 أغسطس

وكانت المجني عليها أقامت دعواها تتهمه بالسب والقذف والتعرض لحياتها ولأسرتها والتهديد بالإيذاء والتشهير بسمعة العائلة دون وجه حق
المال - خاص 7:47 م, السبت, 12 يونيو 21 7:47 م, السبت, 12 يونيو 21

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قررت محكمة الاقتصادية بالقاهرة، تحديد جلسة 4 أغسطس المقبل، لنظر استئناف الفنان أحمد فلوكس، على حكم حبسه لمدة سنة واحدة، لإدانته بسب وقذف وإزعاج وتهديد سيدة الأعمال ياسمين عزت.

كان الحكم قد تضمن تغريم المحكوم عليه مبلغ 10 آلاف جنيه، ودفع كفالة بقيمة 5 آلاف جنيه، لوقف تنفيذ حكم الحبس مؤقتا، مع إحالة الدعوى المدنية للمحكمة المدنية المختصة.

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وكانت المجني عليها التي تمتلك مجموعة من الفنادق ولاعبة منتخب مصر سابقا، قد أقامت دعواها ضد الفنان أحمد فلوكس، تتهمه بالسب والقذف والتعرض لحياتها ولأسرتها، والتهديد بالإيذاء، والتشهير بسمعة العائلة دون وجه حق، ونظرتها المحكمة الاقتصادية، وأصدرت بحقه الحكم المتقدم.

كتبت نجوى عبد العزيز

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بقلم المال - خاص

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