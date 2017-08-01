نظر إلغاء وقف تعامل المالية مع النقابات المستقلة 1 أكتوبر

قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة برئاسة المستشار سامى عبد الحميد، نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل نظر الدعوى المقامة من عصام الإسلامبولى المحامى بصفته وكيلا عن طارق مصطفى عبد الفتاح رئيس النقابة العامة للعاملين بالضرائب العقارية، طالب فيها بإلغاء قرار وزير المالية بوقف التعامل مع النقابات المستقلة لجلسة ١ أكتوبر.

ذكرت الدعوى أن قرار وزارة المالية بوقف التعامل مع النقابات المستقلة مخالف للقانون والدستور؛ لأن أموال تلك النقابات أموال عامة وتخص الأعضاء.

وأضاف أنه لا يحق لوزارة المالية وقف التعامل المثلى مع النقابات المستقلة، وبصفته رئيس نقابة يتضرر من تلك القرار المعيب والمخالف للقانون.