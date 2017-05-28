نظر إلغاء التحفظ علي أموال جماعة الإخوان 2 أكتوبر

نجوى عبد العزيز: قررت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامى عبد الحميد، تأجيل دعوى إلغاء قرار رئيس الوزراء الصادر فى 2 أكتوبر 2013، بتشكيل لجنة لحصر والتحفظ على الأموال والعقارات المملوكة لجماعة الإخوان الإرهابية؛ لتنفيذ الحكم الصادر…

نجوى عبد العزيز:



قررت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامى عبد الحميد، تأجيل دعوى إلغاء قرار رئيس الوزراء الصادر فى 2 أكتوبر 2013، بتشكيل لجنة لحصر والتحفظ على الأموال والعقارات المملوكة لجماعة الإخوان الإرهابية؛ لتنفيذ الحكم الصادر من محكمة القاهرة للأمور المستعجلة يوم 23 سبتمبر 2013، بشأن حظر جماعة الإخوان لجلسة 3 أغسطس المقبل. قالت الدعوى إن محكمة الأمور المستعجلة التى أصدرت حكما بحظر الجماعة، غير مختصة بنظر تلك القضية، وتم نشر الحكم فى الجريدة الرسمية بتاريخ 3 أكتوبر 2013. وأقام الدعوى عثمان عنانى، الممثل القانونى لجمعية الإخوان، وختصمت رئيس مجلس الوزراء، ومساعد أول وزير العدل، ورئيس لجنة حصر أموال الإخوان.

