نظر إلغاء التحفظ علي أموال جماعة الإخوان 2 أكتوبر

نجوى عبد العزيز: قالت الدعوى إن محكمة الأمور المستعجلة التى أصدرت حكما بحظر الجماعة، غير مختصة بنظر تلك القضية، وتم نشر الحكم فى الجريدة الرسمية بتاريخ 3 أكتوبر 2013. وأقام الدعوى عثمان عنانى، الممثل القانونى لجمعية الإخوان، وختصمت رئيس مجلس الوزراء، ومساعد أول وزير العدل، ورئيس لجنة حصر أموال الإخوان.
قررت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامى عبد الحميد، تأجيل دعوى إلغاء قرار رئيس الوزراء الصادر فى 2 أكتوبر 2013، بتشكيل لجنة لحصر والتحفظ على الأموال والعقارات المملوكة لجماعة الإخوان الإرهابية؛ لتنفيذ الحكم الصادر من محكمة القاهرة للأمور المستعجلة يوم 23 سبتمبر 2013، بشأن حظر جماعة الإخوان لجلسة 3 أغسطس المقبل.
قالت الدعوى إن محكمة الأمور المستعجلة التى أصدرت حكما بحظر الجماعة، غير مختصة بنظر تلك القضية، وتم نشر الحكم فى الجريدة الرسمية بتاريخ 3 أكتوبر 2013.
وأقام الدعوى عثمان عنانى، الممثل القانونى لجمعية الإخوان، وختصمت رئيس مجلس الوزراء، ومساعد أول وزير العدل، ورئيس لجنة حصر أموال الإخوان.