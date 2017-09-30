نظر أولى جلسات منع ارتداء النقاب.. 14 نوفمبر

نجوى عبد العزيز حددت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، جلسة 14 نوفمبر المقبل، لنظر أولى جلسات الدعوى المقامة من أحد المحامين، التي تطالب بإلزام مجلس النواب بمنع ارتداء النقاب نهائياً في مصر. وردت المحكمة على الدفع بأن قرار جامعة القاهرة…

نجوى عبد العزيز

حددت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، جلسة 14 نوفمبر المقبل، لنظر أولى جلسات الدعوى المقامة من أحد المحامين، التي تطالب بإلزام مجلس النواب بمنع ارتداء النقاب نهائياً في مصر.

وردت المحكمة على الدفع بأن قرار جامعة القاهرة جاء مخالفاً للشريعة الإسلامية وحرية العقيدة، مؤكدة أن هذا غير صحيح، لأن المحكمة الدستورية العليا انتهت في قضائها أن زي المرأة يخرج على الأمور التعبدية، ولولي الأمر السلطة الكاملة في تحديد رداء المرأة، وأن تنظيم جهة الإدارة للزي لا يخالف حرية العقيدة، إنما يدخل في دائرة التنظيم المباح والجرائم المتكررة التي تم ارتكابها من وراء نقاب، وتم استخدامه كساتر لتنفيذ مخططات إجرامية كثيرة.

وقال المحامى في دعواه التي حملت رقم 36931 لسنة 71 ق، إن للنقاب قدسيته في أذهان العديد من المصريين، لكن في الآونة الأخيرة استغله البعض، ومن بينهم رجال للتخفي به، وارتكاب العديد من جرائم كخطف الأطفال والقتل بل امتد الأمر لاستخدامه في جرائم إرهابية.