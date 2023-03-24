نظرًا لسوء الأحوال الجوية.. محافظ القليوبية يعلن تعطيل الدراسة غدا

أعلن عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، تعطيل الدراسة غداً السبت الموافق 25 مارس 2023 بجميع المدارس الحكومية والخاصة والمعاهد الأزهرية التي تعمل يوم السبت (طلاب ومعلمون) بنطاق المحافظة، وذلك نظراً لسوء الأحوال الجوية.

وذكرت المحافظة في بيان، أنه يستثنى من ذلك القرار القيادات وأطقم العمل والنوباتجيات، وفق الاحتياجات التى يحددها مديرو المديريات المختلفة.

ويأتي ذلك فى إطار الحرص على إتاحة الفرصة للأجهزة والجهات المعنية لاتخاذ جميع التدابير اللازمة والتعامل الفورى مع تداعيات حالة عدم الاستقرار فى الطقس ، وحفاطا علي سلامة المواطنين.