نظرة متفائلة لصناعة الأسمدة النيتروجينية مع انتعاش الطلب

قدمت شركات الأسمدة النيتروجينية العاملة فى مصر أداء متماسكاً خلال الفترة الأخيرة على الرغم من التداعيات السلبية التى فرضتها جائحة كورونا على أسعار اليوريا وحركة التجارة العالمية.

وقالت وحدات بحوث فى بنوك استثمار إن أكبر شركتين لصناعة الأسمدة النيتروجينية فى مصر وهما “أبو قير للأسمدة وموبكو”، حققتا نتائج أعمال قوية مدعومة بالسيطرة على التكاليف وتحسن معدلات الطلب وأسعار البيع العالمية، وفتح أسواق تصديرية جديدة.

وكشفت النتائج المالية لشركة مصر لإنتاج الأسمدة – موبكو عن نمو أرباحهاً بنسبة %51 خلال 2020 لتسجل 2.48 مليار جنيه مقابل أرباح بلغت 1.64 مليار جنيه خلال 2019.

ويعود نمو ربحية “موبكو” إلى انخفاض المصروفات التمويلية بنحو 689 مليون جنيه وهى مصروفات ناتجة عن انخفاض سعر الصرف، بالإضافة إلى تراجع مصروفات ضرائب مؤجلة بمبلغ 463.5 مليون جنيه.

وبالمثل، أظهرت المؤشرات المالية لشركة أبوقير للأسمدة والصناعات الكيماوية نمو أرباحها بنسبة %4 خلال النصف الأول من العام المالى الحالى.

وسجلت “أبو قير للأسمدة” صافى ربح بقيمة 1.49 مليار جنيه مقابل أرباح بلغت 1.43 مليار خلال الفترة المقابلة من العام المالى المماثل.

وارتفعت إيرادات الشركة خلال الفترة نفسها إلى 4.03 مليار جنيه مقابل 3.99 مليار خلال الفترة المماثلة من العام المالى الماضى.

ويرجع نمو ربحية “أبو قير” إلى عدة أسباب هى زيادة كميات الإنتاج والمبيعات واستمرارية تشغيل المصانع الأمر الذى أدى إلى خفض تكلفة التشغيل، فضلا عن الحصول على أفضل أسعار للبيع كذلك قدرتها على فتح أسواق جديدة، وإدارة المحافظ المالية بشكل جيد.

وقالت وحدة أبحاث بنك الاستثمار “فاروس” إن منتجى الأسمدة النيتروجينية عانوا فى العام المالى 2020 مثل الشركات العاملة فى مجال الكيماويات الزراعية بعد حالة من تقلبات الأسعار فى السوق للتكيف مع وضعية تفشى وباء عالمى.

وأوضحت “فاروس” أن أسعار اليوريا سجلت أدنى مستوياتها بعدما بلغ سعر الطن 200 دولار فى معظم أوقات العام الماضى قبل أن تعود إلى مستوياتها الطبيعية عند 245 دولارا للطن.

وذكرت أن معظم مؤشرات الأسعار تقترب حالياً من مستويات جيدة بين 300 – 350 دولارا للطن بدعم من عوامل عدة فى مقدمتها ارتفاع أسعار الحبوب لضعف النشاط الزراعى فى الولايات المتحدة وبعض المناطق فى أوروبا، فضلا عن زيادة حركة استيراد القمح من السوق الصينية بعدما حجزت كميات استثنائية من الولايات المتحدة وفرنسا.

ولفتت إلى أن العوامل الأخرى تمثلت فى ارتفاع الطلب على اليوريا فى الولايات المتحدة ودول أوروبا وتركيا إذ إن المزارعين حريصون على تحقيق أكبر نفع من الارتفاع الكبير فى أسعار الحبوب.

«فاروس»: أسعار البيع تلامس 300 و350 دولارا للطن

وبحسب “فاروس” فإن المستوى الجيد للأسعار يعود أيضاً إلى انخفاض مستويات المخزون وركود حركة الشراء فى عدة أسواق وفقًا لأحدث الأبحاث فى السوق، نظرًا لعدد من العوامل الأخرى التى مكنت المنتجين من الحفاظ على الأسعار عند مستويات مرتفعة بالتزامن مع حركات البيع.

وأوضحت أن من ضمن أسباب نمو السعر ارتفاع أسعار الطاقة، بما فى ذلك الزيادة الأخيرة فى أسعار الفحم، نتيجة زيادة معدل الطلب فى آسيا لتعافى هذه المناطق من تداعيات كورونا وموجات الطقس البارد.

يذكر أن معظم مصانع اليوريا فى الصين تستخدم الفحم كواحد من مصادر الطاقة الضرورية فى عملية الإنتاج، مما أكسب هذا الأمر الصين صفة الترمومتر المحدد للأسعار وفقًا لتكلفة الإنتاج المعلنة.

وتستحوذ الصين على 35% من إجمالى الطاقة الإنتاجية لليوريا عالميًا، إضافة إلى ذلك، تباطأت حركة صادرات اليوريا من الصين لنقص بعض الموارد الطبيعية التى دفعت إلى توجيه استخدامها فى أغراض التدفئة المنزلية بدلا من توريدها لمصانع اليوريا. أبو قير للأسمدة

وأضافت فاروس: «شهدت القارة الأوروبية زيادة فى أسعار الغاز الطبيعى لارتفاع معدلات الطلب من الأنشطة الصناعية وانتهاء موجات الطقس البارد».

وتابعت: «أسعار الطاقة دفعت المنتجين إلى رفع أسعار بيع اليوريا فى محاولة للحفاظ على مستويات هوامش مقبولة لهم».

«بلتون»: «موبكو» الأقل عبئاً نظراً لاحتفاظها بحصة توريد محلية %25 فقط

وترى وحدة أبحاث بنك الاستثمار «بلتون» أن شركة «موبكو» تعد الأقل عبئاً بين شركات الأسمدة فى مصر لاحتفاظها بأقل حصة توريد للسوق المحلية بنسبة %25.

وأوضحت «بلتون» أن «موبكو» تعد أكبر الشركات المصرية المنتجة لليوريا بأكبر طاقة إنتاجية تصل إلى 1.9 مليون طن سنوياً بعد إضافة طاقة إنتاجية بحولى 1.3 مليون طن قبل 5 أعوام.

وحددت القيمة العادلة لسهم الشركة عند 103 جنيهات، مع توصية بالشراء، علماَ بأن السهم يتداول على الشاشات حالياً بالقرب من 70 جنيهاً.

وأشارت إلى أن القيمة العادلة أخذت فى اعتبارها رفع التوقعات لأسعار اليوريا خلال فترة التوقعات بين عامى “2021 – 2025” بمعدل نمو مركب فى الأسعار %4.

«نعيم» تحدد 26.37 جنيه قيمة عادلة لـ«أبو قير» .. وتوصى بالشراء

فى سياق متصل، قالت وحدة أبحاث بنك الاستثمار “نعيم” إن شركة “أبو قير للأسمدة” سجلت نتائج قوية خلال النصف الأول من العام المالى الحالى مع ارتفاع المبيعات وتحسن أسعار اليوريا ونسبة الصادرات التى تتميز بهوامش ربحية أكبر.

وأوضحت أن صافى ربحية “أبو قير للأسمدة” بلغ 669 مليون جنيه خلال الربع الثانى، والتى تجاوزت تقديراتها البالغة 615 مليون جنيه.

وتوقعت نمو صافى ربحية الشركة بشكل أكبر خلال النصف الثانى من العام المالى الحالى، مع وصول أسعار اليوريا إلى أعلى مستوى لها فى 7 سنوات خلال الفترة الأخيرة بسبب اضطرابات العرض العالمى والطلب القوى.

وذكرت أنه بخلاف أسعار اليوريا المرتفعة فإن هناك عوامل أخرى إيجابية تتمثل فى رفع الدعم عن اليوريا المباعة محليا تماشياً مع برنامج الحكومة للإصلاح الاقتصادى الأمر الذى يقلص الفجوة مع أسعار السوق الحرة.

ومن ضمن العوامل، بحسب “نعيم”، زيادة صادرات الشركة مع قدرة الحكومة على تأمين السوق المحلية من اليوريا، فضلاً عن دخول الشركة بحصة 30% من مشروع الميثانول، فضلا عن طرح حصة من أبو قير للاكتتاب العام.

وتوقعت أن يتم طرح حصة إضافية من أسهم أبو قير للأسمدة فى البورصة خلال النصف الثانى من 2020-2021 أو 2021-2022 موضحة أن ظروف السوق الحالية لا تزال غير مواتية للاكتتابات الجديدة.

وأوصت وحدة أبحاث “نعيم” بشراء السهم مع تحديد قيمة عادلة قدرها 26.37 جنيه للسهم، علما بأن السهم يتداول على شاشات البورصة حالياً بالقرب من 21 جنيهاً.

وتمتلك أبو قير للأسمدة مشروعات استثمارية قوية على المدى البعيد مثل مشروع أبو قير 3 الذى سيزيد الطاقة الإنتاجية اليومية من 1925 إلى 2370 طناً وتم اختيار بنك الكويت الوطنى كمستشار مالى للمشروع.

وأسندت أبو قير مشروع توسعات مصنع أبوقير 3 لبنك الكويت الوطنى وسيستخدم المشروع فائض الأمونيا المنتج الذى يتم تصديره غالبًا بسعر التكلفة وانبعاثات غاز ثانى أكسيد الكربون ومزج المركبين لإنتاج اليوريا.

وتتراوح تكلفة الاستثمار للمشروع بين 80 مليون دولار و100 مليون دولار وسيتم تنفيذه على مدار 24 إلى 30 شهراً.

ولدى «أبو قير للأسمدة» خطط استثمارية أخرى تشمل مشروع أبو طرطور لحمض الفوسفوريك، ومن المتوقع أن تؤدى جميعها إلى قيمة مضافة كبيرة للمساهمين على المدى الطويل.

ووزعت «أبو قير للأسمدة» كوبون نقدى بواقع 1.20 جنيه لكل سهم على دفعتين الأولى بواقع 0.30 جنيه لكل سهم، والدفعة الثانية بقيمة 0.90 جنيه للسهم.