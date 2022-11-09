نظرة «فيتش» السلبية تخيم بظلالها على «البورصة».. وتوقعات بحركة عرضية

قال خبراء التحليل الفنى إن مؤشرات البورصة، تضررت بشدة إثر تعديل وكالة فيتش نظرتها المستقبلية لمصر، ما دفع المؤشر الرئيسى EGX30 لتسجيل أسوأ إغلاق يومى منذ قرارات البنك المركزى، بشأن مرونة سعر الصرف أكتوبر الماضى.

وعدلت وكالة فيتش للتصنيف الائتمانى أمس -الثلاثاء-، نظرتها المستقبلية لمصر إلى سلبية من مستقرة، مع تثبيت التصنيف الائتمانى عند +B.

وأنهت مؤشرات البورصة، تعاملات أمس على هبوط جماعى بـنسبة %1.54 لـ EGX30 ليغلق على 11268 نقطة، كما انخفض EGX70 بواقع %0.28 مسجلًا 2231 نقطة، وسار على دربهما EGX100 بحوالى %0.57 مستقرًا على 3241 نقطة.

وتوقع الخبراء سيطرة التحركات العرضية على EGX30، فيما ستتحدد حركته صعودًا وهبوطًا وفقًا لقدرته على الثبات أعلى دعم 11200 نقطة، مرجحين أنه فى حال تراجعه أسفل ذلك المستوى فإنه سيتجه نحو منطقة 11000، بينما سيمكنه البقاء أعلاه من معاودة استهداف حاجز 11400.

وبلغ إجمالى قيم التداول على الأسهم 1.34 مليار جنيه، وفقد رأس المال السوقى للأسهم المقيدة حوالى 8.7 مليار، ليسجل 761.5 مليار، مقابل 770.3 مليار.

وشهدت البورصة أمس سيطرة بيعية من قبل المستثمرين العرب والأجانب، بصافى بلغ 28.74 و28.05 مليون جنيه على الترتيب، مقابل شراء للمصريين بقيمة 56.8 مليون جنيه.

وأشار ريمون نبيل، عضو الجمعية المصرية المحللين الفنيين، إلى تسجيل البورصة أمس أسوأ إغلاق منذ قرار تحرير سعر الصرف أكتوبر الماضى.

وأضاف أن مؤشر EGX30 فقد نحو 175 نقطة، عقب اقترابه من مستوى المقاومة 11500 نقطة، والتى صاحبتها ضغوط بيعية عنيفة، تزامنًا مع تغيير مؤسسة فيتش تصنيفها الائتمانى لمصر، ما أثر سلبًا على أداء المتعاملين.

وقال «نبيل» إنه من وجهة النظر الفنية، فقد يكون الدعم الأول EGX30 بالقرب من مناطق 11000، متوقعًا تحرك المؤشر عرضيًا ما بين أسفل 11500 وأعلى حاجز 11000 نقطة، محددًا 10800 نقطة، كمستوى حماية أرباح للمستثمر قصير الأجل.

وأكد حسام عيد، مدير الاستثمار بشركة إنترناشيونال لتداول الأوراق المالية، التداعيات السلبية التى لحقت بالبورصة أمس، جراء تعديل وكالة فيتش نظرتها المستقبلية لمصر من مستقرة إلى سلبية.

ونوه إلى أن «EGX30» تأثر بهبوط الأسهم القيادية واتجاه المؤسسات المالية الأجنبية والعربية نحو البيع، ما دفع المؤشر لكسر مستوى الدعم 11400 نقطة.

واستكمل «عيد» أن استقرار EGX30 أعلى ثانى مستويات الدعم 11200 نقطة، قد يدفعه لاستهداف استعادة منطقة 11400 مرة أخرى، حال عودة نشاط الأسهم القيادية، واستمرار اتجاه المؤسسات المصرية نحو الشراء وفتح المراكز المالية.

وواصل أنه فى حال فشل «EGX30» اليوم –الأربعاء- فى البقاء أعلى مستوى الدعم المذكور، فقد يستكمل الهبوط فى اتجاه اختبار «التالى» 11000 نقطة.

وعلى صعيد، «EGX70» قال «عيد» إن المؤشر فقد أمس أيضًا نحو 6 نقاط، وسط الأداء المتباين والمتذبذب لأغلب الأسهم الصغيرة والمتوسطة.

وقال إن استقرار EGX70 أعلى دعم 2200 نقطة، قد يدفعه لاختبار مقاومة 2260، أما فى عدم الثبات فقد يتجه إلى اختبار الدعم التالى 2160 نقطة