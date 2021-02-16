نظرا للإقبال الشديد ..وزيرة التخطيط : غلق باب الاكتتاب في صندوق سيولة بحجم إصدار يتخطى 1.7 مليار جنيه

أعلنت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي غلق باب الاكتتاب في صندوق “سيولة”، وهو صندوق شركة “إن آي كابيتال” النقدي الأول بالجنيه المصري ذو العائد اليومي التراكمي؛ بحجم إصدار يتخطى المليار و75 مليون جنيه.

ويأتي غلق باب الاكتتاب قبل موعده المحدد في 10 مارس 2021 نظرًا للإقبال الكبير الذي شهدته فترة الاكتتاب.

وقالت الدكتورة هالة السعيد إن النجاح الهائل الذي حققته شركة “إن آي كابيتال” -الذراع الاستثمارية لبنك الاستثمار القومي- في طرح صندوق “سيولة” كصندوقها النقدي الأول دليل على تميز أدائها ونمو الدور الذي تقوم به في مجال الخدمات المالية غير المصرفية.

السعيد : طرح تلك النوعية ساهم في جذب المزيد من الاستثمارات

وأشارت إلى أن طرح هذا النوع من المنتجات الاستثمارية يساهم في جذب المزيد من الاستثمارات في أذون الخزانة وسندات الحكومة مما من شأنه أن يحفز عملية التنمية الاقتصادية.

وفي هذا الصدد، صرح محمود منتصر، الرئيس التنفيذي لبنك الاستثمار القومي ورئيس مجلس إدارة “إن آي كابيتال” قائلاً: ” نفتخر بقيام شركة “إن آي كابيتال” بإطلاق صندوق “سيولة” النقدي بنجاح، وهو ما يعتبر استكمالاً لدورها المتنامي في تقديم الخدمات المالية غير المصرفية وتلبيةً لحاجة السوق لأوعية ادخارية جديدة تتيح للأفراد و المؤسسات الاستثمار في أذون الخزانة والسندات الحكومية”.

من جانبه، علق محمد متولي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة “إن آي كابيتال” على نجاح الطرح قائلاً: “قدرة “إن آي كابيتال” على تغطية الإصدار الأولي لصندوق “سيولة” بأكثر من 21 ضعف يعكس خبرة العاملين بالشركة على إصدار وترويج الصناديق الاستثمارية، وعلي دعم قيادات بنك الاستثمار القومي للشركة، وثقة حاملي الوثائق في “إن آي كابيتال” وبنك الاستثمار القومي”.

وأضاف:” ستشهد الفترة المقبلة توسعا في الأنشطة والخدمات المقدمة من الشركة لتلبية حاجة عملائنا من المؤسسات والأفراد، خاصةً بعد أن تم استكمال الاستحواذ على شركة عربية أون لاين للوساطة في الأوراق المالية الشهر الماضي”.

ووجه حازم كامل، الرئيس التنفيذي لقطاع الاستثمار بشركة “إن آي كابيتال” الشكر للقائمين على صندوق “سيولة” وجميع العاملين عليه لتكاتف مجهوداتهم لنجاح هذا الطرح.

متولي : التغطية جاءت أكثر من 21 ضعفا من المستهدف

ووصف تغطية أكثر من 21 ضعفا من حجم الاكتتاب المستهدف بأنه “شهادة نعتز بها من عملائنا، ونعدهم بتحقيق الأهداف المرجوة من الصندوق”.

ويهدف صندوق “سيولة” إلى تحقيق عائد يومي تراكمي يتناسب مع درجة المخاطر المنخفضة المرتبطة بالأدوات المستثمر فيها مع الحفاظ على درجة سيولة عالية تتيح للمستثمر الشراء والاسترداد اليومي ابتداء من الغد .

ويستثمر الصندوق أمواله في أدوات مالية سائلة وقصيرة الأجل مثل السندات وأذون الخزانة والودائع البنكية وصكوك التمويل وشهادات الادخار ووثائق صناديق الاستثمار الأخرى.

وكان باب الاكتتاب في الصندوق قد تم فتحه يوم 10 يناير الماضي بحجم إصدار مستهدف 50 مليون جنيه.

وتلقّت شركة “إن آي كابيتال” طلبات أدت إلى تغطية الإصدار بأكثر من 21 ضعف الحجم المستهدف للصندوق.

ويتم ابتداء من الغد فتح باب تلقى طلبات الشراء والاسترداد اليومي فى وثائق صندوق “سيولة” عن طريق شركتي “عربية أون لاين” و”مباشر” للأفراد والمؤسسات، بالإضافة إلى شركة “إن آي كابيتال” للمؤسسات الكبرى.

ما هي “إن أى كابيتال”؟

جدير بالذكر أن شركة “إن أى كابيتال” تأسست عام 2015 كشركة خدمات مالية مستقلة، يتم إدارتها بفكر وخبرة القطاع الخاص.

وتهدف إلى المساهمة الفعالة في تحقيق التنمية الاقتصادية. وتقدم شركة “إن أي كابيتال” مجموعة متكاملة من الخدمات المصرفية الاستثمارية، وخدمات إدارة الاستثمار والاستشارات المالية في السوق المصرية.

كما تدير برنامج الطروحات الحكومية من أجل جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية للبورصة المصرية وتنويع مصادر الدخل للحكومة.

بالإضافة إلى تقديمها الاستشارات المالية وترويج الطروحات الخاصة بشركات القطاع الخاص.