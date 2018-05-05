نظام التعليم الجديد أهم فقرات التوك شو الليلة

رحاب صبحىتستعرض برامج التوك شو الليلة عددا من القضايا والمقابلات، يأتي في مقدمتها حوار مع وزير التعليم طارق شوقي بشأن النظام الجديد للتعليم والذي أثير بشأنه مؤخرا جدل كبير. ومن أبرز القضايا والمقابلات وفق رصد "المال" التالي: وزير التربية والتعليم فى "هنا العاصمة" على سى بى سىيستضي

رحاب صبحى

تستعرض برامج التوك شو الليلة عددا من القضايا والمقابلات، يأتي في مقدمتها حوار مع وزير التعليم طارق شوقي بشأن النظام الجديد للتعليم والذي أثير بشأنه مؤخرا جدل كبير.

ومن أبرز القضايا والمقابلات وفق رصد “المال” التالي:

وزير التربية والتعليم فى “هنا العاصمة” على سى بى سى





يستضيف برنامج “هنا العاصمة” الذى تقدمه الإعلامية لميس الحديدى على شاشة سى بى سى فى التاسعة مساءً ، الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم .

يتحدث وزير التعليم خلال الحلقة عن منظومة التعليم والخطة الجديدة لللتعامل مع الثانوية العامة و نظام التعليم الجديد.

قانون العمل فى ” الأفاكاتو” على القاهرة والناس

يناقش الدكتور أيمن عطا الله، مقدم برنامج “الأفوكاتو” على قناة القاهرة والناس، فى السابعة مساءً ، حلقة خاصة عن قانون العمل وحقوق الموظف حال الفصل التعسفى، ويجيب عن الأسئلة حول مشاكل العمال وهل يحق لصاحب العمل أن يجبر عامل علي التوقيع علي استمارة ٦.

ويرد على أسئلة هل يستحق العامل تعويضا عن فصله تعسفيا؟ وهل القانون يكفل شروطا خاصة لتشغيل الأطفال والنساء؟، كما يستضيف برنامج “الأفوكاتو” فى هذه الحلقة، الدكتور حمدى عبد الرحمن رئيس قسم القانون المدنى جامعة عين شمس.

أحمد عبد العزيز فى ” بوضوح” على الحياة

يستضيف الإعلامى عمرو الليثى فى برنامج ” بوضوح ” على قناة الحياة فى الحادية عشرة مساءً فى الفنان أحمد عبد العزيز فى أمسية فنية .

ويتحدث عبد العزيز حول أبرز أعماله الدرامية التى قدمها خلال شهر رمضان، كما تتناول الحلقة الكشف عن أسرار خاصة حول بدايته الفنية وأبرز المشاريع الدرامية والسينمائية خلال الفترة المقبلة.

كما يستضيف الليثى فى الفقرة الثانية الشاعر هشام الجخ ويقدم عددا من أبرز قصائده الشعرية.

كما يتناول اللقاء ذكرياته مع شهر رمضان يذاع برنامج بوضوح فى الحادية عشرة مساء السبت المقبل على شاشة الحياة الاولى .

رئيس هيئة الارصاد الجوية ضيف ” 90 دقيقة “



يستضيف الإعلامى أحمد الشاعر مقدم برنامج 90 دقيقة بقناة المحور الفضائية فى الثامنة مساءً، الدكتور أحمد عبد العال رئيس هيئة الارصاد الجوية ، فى حلقة خاصة عن الأحوال الجوية ونصائح هيئة الأرصاد للمواطنين .

ويكشف الدكتور أحمد عبد العال رئيس هيئة الارصاد الجوية بالأرقام والنتائج خريطة توقعات الأرصاد لحالة الطقس فى مصر على مدار الساعات والأيام المقبلة.

كما يكشف أسباب تحذيرات الهيئة للمصريين وأهم الإرشادات التى يجب على المصريين إتباعها لتجنب الإصابة بالبرد .