نظام البوكليت.. تفاصيل ومعلومات بعد قرار التطبيق على الشهادة الإعدادية 2023/2024

جاء قرار الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بتطبيق نظام “البوكليت” فى امتحانات الشهادة الإعدادية، بداية من العام المقبل 2023/2024، منع الغش الإلكتروني والقضاء على هذه الظاهرة.

وتنشر”بوابة المال نيوز” فى تلك التقرير كل التفاصيل عن نظام البوكليت..

نظام البوكليت.. تفاصيل ومعلومات

يعني نظام البوكليت الكتيب، وتعني به دمج ورقتي الأسئلة والإجابة في كراسة امتحانية واحدة يصل عدد صفحاتها إلى 30 ورقة في بعض المواد.

ويعني تطبيق نظام البوكليت، أن تكون ورقة الأسئلة هى نفسها ورقة الإجابة على أن تحتوى ورقة الامتحان على ورقة بيضاء كمسودة للطالب”.

وهناك عدد من الملاحظات يجب مراعاتها فى تطبيق نظام البوكليت وهي كالتالي:

1-أن تكون الإجابة فى حدود المساحة الموجودة فهي موضوعة تماما على حسب حجم الإجابة

2- تصميم استمارة حضور لكل طالب وتحتوي على خانة بها رقم النموذج وعدد الأوراق التى يستلمها الطالب

3- يتم ترجمة نماذج الامتحان لأى لغة وفقا لمدارس اللغات.

ولجأت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لتطبيق نظام البوكليت، فى امتحانات الشهادة الاعدادية، منع الغش الإلكتروني والقضاء على هذه الظاهرة، حيث يساعد نظام البوكليت على عدم تشتت المصحح ما بين ورقتين من الإجابة و الأسئلة، كما يساعد فى المساواة فى توزيع الدرجات عند تصحيح لجميع، ويساهم فى تقليل وقت الإجابة

وكان قد أعلن الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن عدد من الإجراءات المنظمة لامتحانات الشهادة الإعدادية التي سيتم تطبيقها بداية من العام المقبل، حرصًا على انضباط سير الامتحانات وحفاظًا على حقوق الطلاب.