نظام البصمة بمراكز بيع المحمول غير مجدٍ

سمية كمال:أكد عدد من خبراء ورؤساء شركات حلول الاتصالات، أن تطبيق نظام البصمة فى مراكز بيع خطوط المحمول غير مُجد اقتصاديًّا، لا سيما أنه مُكلّف للغاية وبحاجة إلى أجهزة متطورة، فضلاً عن توافر قاعدة بيانات حكومية مدققة، وتصل مدة تنفيذه إلى عامين على الأكثر.وقالوا إن جهاز تنظيم الاتصالات هو الجهة ال

سمية كمال:

أكد عدد من خبراء ورؤساء شركات حلول الاتصالات، أن تطبيق نظام البصمة فى مراكز بيع خطوط المحمول غير مُجد اقتصاديًّا، لا سيما أنه مُكلّف للغاية وبحاجة إلى أجهزة متطورة، فضلاً عن توافر قاعدة بيانات حكومية مدققة، وتصل مدة تنفيذه إلى عامين على الأكثر.

وقالوا إن جهاز تنظيم الاتصالات هو الجهة الوحيدة المنوط بها إصدار أى قرارات تتعلق بسوق المحمول للقضاء على انتشار الخطوط مجهولة المصدر، والتى تُستخدم فى تنفيذ العمليات الإرهابية.

وكانت شعبة المحمول والاتصالات بغرفة الجيزة التجارية قد اقترحت منذ أسابيع تفعيل نظام البصمة فى مراكز بيع الخطوط لدى الموزعين كبديل عن القواعد الصادرة من جهاز تنظيم الاتصالات، بداية يناير الجارى بشأن تنظيم عمليات بيع واستبدال شرائح المحمول بالسوق.

قال خالد شريف، مساعد وزير الاتصالات السابق، إن ربط بيع الشرائح بنظام البصمة، هو الحل الأمثل للقضاء علي ظاهرة الخطوط مجهولة المصدر، خاصة أنها فكرة مطبقة لدى العديد من الدول الأوروبية والعربية ومنها السعودية.

وأوضح أن الجهة المختصة بإصدار مثل هذا القرار من عدمه هى الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، ومن المتوقع أن تستغرق مدة التنفيذ من عام إلي عامين على الأكثر، بأسلوب الشراكة بين القطاعين العام والخاص (الدولة وشركات المحمول الثلاث).

ورأى حمدي الليثي، الرئيس التنفيذى لشركة «ليناتل» لحلول شبكات الاتصالات، أن ربط بيع الشرائح بنظام البصمة يعيدنا لأوائل القرن 19، معتبرا أن المشغلين بحاجة إلى نظام أكثر ذكاء ومرونة من ذلك، نظرا لصعوبة تطبيقه، وفى الوقت ذاته يتم بيع 10 آلاف خط شهريًّا.

ورأي أحمد قشطة، رئيس شركة حبيبة نت – أحد فروع المصرية للاتصالات بنظام الفرانشايز، أن تطبيق نظام البصمة بحاجة إلى توافر قاعدة بيانات حكومية مدققة أولا، وربطها بجميع الحسابات الشخصية الخاصة بالعميل سواء بالبنوك أو غيرها من خلال بوابة إلكترونية موحدة وكلمة سر خاصة به.

وأضاف أن تكلفة تطبيق نظام البصمة مرتفعة للغاية لذلك يمكن أن تتحملها جميع الأطراف المعنيين من بنوك وشركات اتصالات ووزاراتداخلية وعدل وتنمية محلية.

واتفق معه فى الرأى عبدالعزيز بسيوني، خبير تكنولوجيا المعلومات، واقترح تفعيل أنظمة أخرى للحد من استخدام خطوط المحمول فى تنفيذ العمليات الإرهابية منها التحكم فى أجهزة الهواتف عن بُعد باستخدام تكنولوجيا متقدمة كبصمة العين أو البصمة الصوتية وهى أساليب مطبقة فى دول العالم الأخرى.