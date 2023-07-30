نظام الإفصاح الإلكتروني في كوريا يوسع الخدمة باللغة الإنجليزية الأسبوع المقبل

قالت هيئة الرقابة المالية في كوريا إن الخدمة باللغة الإنجليزية لنظام الإفصاح الإلكتروني (دارت) سيتم توسيعها اعتبارا من الأسبوع المقبل، كجزء من الجهود المبذولة لتحسين وصول المستثمرين الأجانب إلى معلومات السوق المالية في البلاد، وفقا لوكالة يونهاب.

وقالت خدمة الإشراف المالي إن نظام الإفصاح الإلكتروني المحدَّث سيسمح للمستخدمين بالبحث عن اسم الشركات وعناوين التقارير وأسماء الملفات المرفقة باللغة الإنجليزية، مع توفير خدمة الترجمة المضمنة بالتقارير المالية المكتوبة باللغة الكورية.

كما سيتم توسيع البحث ليشمل الشركات المدرجة في مؤشر “كونيكس” (KONEX) وكذلك الشركات غير المدرجة.

وفي الوقت الحالي، تشمل عمليات البحث الشركات المدرجة في مؤشر “كوسبي” (KOSPI) الرئيسي ومؤشر “كوسداك” (KOSDAQ) للشركات التكنولوجية.

ويأتي تحديث النظام تماشيا مع إعلان السلطات المالية في وقت سابق من هذا العام أنها ستلزم الشركات الكورية الجنوبية تدريجيا بتقديم إفصاحات باللغة الإنجليزية.

وستكون الشركات المدرجة في مؤشر “كوسبي”، والتي تبلغ أصولها 10 ترليون وون (7.8 مليار دولار أمريكي) أو أكثر، مطالبة بإصدار الإيداعات التنظيمية الرئيسية باللغة الإنجليزية اعتبارا من العام المقبل. وسيتم توسيع العمل بهذا المرسوم ليشمل الشركات المدرجة في مؤشر “كوسبي” ولديها أصول تبلغ 2 ترليون وون أو أكثر بدءا من عام 2026.

وتخطط خدمة الإشراف المالي أيضا لتوفير العارض الخاص “XBRL” لنظام الإفصاح الإلكتروني بدءا من إيداعات الربع الثالث التي ستقدمها الشركات.

ويسمح العارض “XBRL”، الذي يستخدم لغة تقارير الأعمال الموسعة، للمستخدمين بالتحقق من السمات المختلفة باللغة الإنجليزية، من أسماء العناصر إلى المعرف القياسي الدولي، فضلا عن سمات الخصم والائتمان.