نضع نصب أعيننا مصلحة الوطن وثقة الشعب.. أهم 7 تصريحات لرئيس «النواب» اليوم

ألقى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب ، كلمة خلال الجلسة العامة اليوم الثلاثاء ، بمناسبة انتهاء دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الثاني.
وفيما يلي أهم 7 تصريحات لرئيس مجلس النواب اليوم:
- رئيس مجلس النواب : نتطلع إلى مزيد من الاجتهاد والعمل المخلص، واضعين نصب أعينا مصلحة الوطن وثقة الشعب في مؤسسته التشريعية.
- في مقدمة مهام المجلس وضع بنية تشريعية متكاملة تلبي تطلعات الدولة نحو البناء وتوفير حياة كريمة آمنة لكل المصريين.
- رئيس مجلس النواب يوجه الشكر والتقدير للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء على توجيهاته لأعضاء حكومته بضرورة التنسيق والتعاون مع مجلس النواب في مشروعات القوانين للوصول للأفضل.
- الأغلبية والمعارضة والمستقلين من أعضاء المجلس حرصوا على الارتقاء لروح الفريق الواحد والفهم المشترك والعطاء المجرد من أي أهداف سوى المصلحة العامة لبناء مصر.
- الهيئات البرلمانية للأحزاب الممثلة في المجلس قدمت صورة مضيئة للممارسة البرلمانية التي تعمل للمصلحة الوطنية.
- انطلاقاً من استشعار المجلس بمحورية المرحلة الراهنة انطلقت الممارسة البرلمانية على أساس التنسيق الدائم والتشاور الإيجابي مع الحكومة.
- نشاط الدبلوماسية البرلمانية كان له تأثير فاعل في التعاون والتقارب مع البرلمانات الصديقة والشقيقة.