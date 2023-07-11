نضع نصب أعيننا مصلحة الوطن وثقة الشعب.. أهم 7 تصريحات لرئيس «النواب» اليوم

قبل إعلان فض دور الانعقاد الثالث

نضع نصب أعيننا مصلحة الوطن وثقة الشعب.. أهم 7 تصريحات لرئيس «النواب» اليوم
ياسمين فواز

ياسمين فواز

3:49 م, الثلاثاء, 11 يوليو 23

ألقى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب ، كلمة خلال الجلسة العامة اليوم الثلاثاء ، بمناسبة انتهاء دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الثاني.

وفيما يلي أهم 7 تصريحات لرئيس مجلس النواب اليوم:

  • رئيس مجلس النواب : نتطلع إلى مزيد من الاجتهاد والعمل المخلص، واضعين نصب أعينا مصلحة الوطن وثقة الشعب في مؤسسته التشريعية.
  • في مقدمة مهام المجلس وضع بنية تشريعية متكاملة تلبي تطلعات الدولة نحو البناء وتوفير حياة كريمة آمنة لكل المصريين.
  • رئيس مجلس النواب يوجه الشكر والتقدير للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء على توجيهاته لأعضاء حكومته بضرورة التنسيق والتعاون مع مجلس النواب في مشروعات القوانين للوصول للأفضل.
  • الأغلبية والمعارضة والمستقلين من أعضاء المجلس حرصوا على الارتقاء لروح الفريق الواحد والفهم المشترك والعطاء المجرد من أي أهداف سوى المصلحة العامة لبناء مصر.
  • الهيئات البرلمانية للأحزاب الممثلة في المجلس قدمت صورة مضيئة للممارسة البرلمانية التي تعمل للمصلحة الوطنية.
  • انطلاقاً من استشعار المجلس بمحورية المرحلة الراهنة انطلقت الممارسة البرلمانية على أساس التنسيق الدائم والتشاور الإيجابي مع الحكومة.
  • نشاط الدبلوماسية البرلمانية كان له تأثير فاعل في التعاون والتقارب مع البرلمانات الصديقة والشقيقة.
ياسمين فواز

ياسمين فواز

3:49 م, الثلاثاء, 11 يوليو 23