نضال الشافعي : فيلمي الجديد يحمل توليفة سينمائية مميزة

كنت أتمنى عرضه في موسم العيد.. ومسلسلات سوب أوبرا تستهويني كثيرًاحوار– أحمد حمديقدم النجم الشاب نضال الشافعي العديد من الأعمال الدرامية والسينمائية الجيدة منذ بداية مشواره الفني، منها فيلم الجزيرة مع النجم أحمد السقا ومسلسلات ناجي عطالله مع الزعيم عادل إمام، وتامر وشوقية، ودلع بنات. واستطا

كنت أتمنى عرضه في موسم العيد.. ومسلسلات سوب أوبرا تستهويني كثيرًا



حوار– أحمد حمدي

قدم النجم الشاب نضال الشافعي العديد من الأعمال الدرامية والسينمائية الجيدة منذ بداية مشواره الفني، منها فيلم الجزيرة مع النجم أحمد السقا ومسلسلات ناجي عطالله مع الزعيم عادل إمام، وتامر وشوقية، ودلع بنات. واستطاع في فترة قصيرة أن يتولى البطولة في السينما مؤخرًا في فيلمه الجديد عمر الأزرق.





تحدث لـ”المال” عن المشاهد الصعبة التي واجهها أثناء تصوير فيلمه وكواليسه ومشاهد الأكشن الموجودة به وأسباب تقديمه مسلسلات 60 حلقة المعروفة بـ”سوب أوبرا” مثل شطرنج والسر، الفترة المقبلة، ورأيه في العمل مع النجم الكبير حسين فهمي للمرة الثانية.

قال النجم الشاب نضال الشافعي، لـ”المال”، إنه حرص على أن يحتوي فيلمه السينمائي الجديد الذي طُرح مؤخرًا “عمر الأزرق” على توليفة من العناصر التي تضمن نجاح العمل من القصة الجيدة والحبكة السينمائية وتواجد فنانين جيدين بجانبه في الفيلم، كما أنه جسد فيه شخصية جديدة عليه في السينما وهي عمر الأزرق التي تحتوي على تفاصيل مختلفة، ويوجه من خلاله رسالة إنسانية للناس بألا يجعلوا أخطاءهم في الماضي تؤثر على حياتهم ويدفعون ثمنها فيما بعد في المستقبل، بل يجب أن يتصالحوا معها مبكرًا ورسائل أخرى قدمناها في الفيلم.

ونوه الشافعي بأنه راض عن الإيرادات التي حققها الفيلم الفترة السابقة منذ طرحه بدُور العرض السينمائي في مصر، رغم أنه كان من المفترض أن يتم عرضه للجمهور في عيد الأضحى لكن لظروفٍ معينة طُرح في السوق منذ فترة، وذلك لن يؤثر أبدًا على نجاحه لأنه في النهاية، العمل المميز سيجذب الجمهور مهما كان توقيت عرضه.

وكشف أن حجم الدعاية الخاصة بفيلمه لم تكون مرضية له وعلى القدر الكافي، وسيراعي هذه الأمور في أعماله السينمائية المقبلة؛ لأن الدعاية شيء أساسي ومهم في نجاح أي عمل فني ووصوله للجمهور بصورة كبيرة.

وأشار إلى أنه قام بتنفيذ بعض مشاهد الأكشن الصعبة أثناء مرحلة تصوير الفيلم، وكانت جديدة عليه تمامًا، خاصة أن مشاهد التحولات التي وجدت بشخصية عمر الأزرق كانت تحتاج مني لتركيز عال.

وتابع أن الأكشن في السينما المصرية أصبح متطورًا بدرجة كبيرة فى السنوات الأخيرة بفضل تواجد مخرجين كبار في الأفلام، وذلك ما ظهر مؤخرًا في آخر أفلام النجم أحمد السقا “هروب اضطراري”، حيث شاهدنا فيه مشاهد أكشن منفذة بحرفية عالية جدًّا من المخرج أحمد خالد موسى، لافتًا إلى أن فيلمه عمر الأزرق تواجدت فيه بعض مشاهد الأكشن التي حملت صورة مختلفة نالت إعجاب الكثيرين.

ولفت نضال إلى أنه رغم أن مشواره الفني ليس كبيرًا بالدرجة الكافية فإنه فخور بما قدمه فيه حتى الآن، خاصة مسلسل فرقة ناجي عطالله أمام الزعيم عادل إمام، ومسلسل الشك، ودلع بنات، وأعمال أخرى بذل جهدًا كبيرًا فيها واستطاع أن تكون له بصمة مميزة فيها ويتذكرها الجمهور حتى الآن.

وكشف لنا أنه ابتعد الفترة الماضية عن تقديم الأعمال الكوميدية كما فعل في بداية ظهوره الفني؛ لأنها كانت مرحلة من حياته ولم يجد عملًا كوميديًّا مناسبًّا الفترة الحالية ليقدمه، وقام بالتركيز في الأعمال التي تتسم بطابع الأكشن السنتين الأخيرتين في مسلسل شطرنج وفيلمه الجديد عمر الأزرق أيضًا.

وأوضح أن مشاركته في مسلسلات “السوب أوبرا” مثل شطرنج بأجزائه الثلاثة الذي حقق نجاحًا جيدًا، ومسلسل السر الذي يشارك في بطولته الفترة المقبلة مع النجم حسين فهمي؛ لأن هذه الأعمال تستهويه كثيرًا عن الأعمال الدرامية الأخرى، ففيها معايشة حقيقية للشخصية التي أجسدها التي ألعبها في المسلسل وقدمت ذلك في بدايتي الفنية في مسلسل السيت كوم “تامر وشوقية” وما زال عالقًا في أذهان الكثيرين حتى الآن.

وعن تعاونه للمرة الثانية مع النجم حسين فهمي في مسلسل السر قال نضال إن العمل مع فنان بحجم حسين فهمي بمثابة إضافة كبيرة لرصيده الفني ويتعلم منه الكثير على المستويين الشخصي والفني أيضًا، لافتًا إلى أنه دقيق في مواعيده في أيام التصوير وملتزم بتعليمات المخرج دائمًا رغم نجوميته الكبيرة وهو مثال حقيقي يتعلم منه أي نجم شاب.