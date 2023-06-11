نضال الشافعي: عادل إمام رئيس جمهورية الضحك.. والجمهور عرفني بسببه

يعرض حاليًا للفنان نضال الشافعي، مسرحية سيدتي أنا والتي يقف من خلالها لأول مرة على خشبة المسرح القومي، أمام داليا البحيري، مأخوذة عن أسطورة بنجمليون إحدى روائع جورج برنارد شو.

كشف الفنان نضال الشافعي أن مدين للفنان الكبير عادل إمام لكون الجمهور عرفه بسبب تعاونه معه في مسلسل ” فرقة ناجي عطا الله” منذ سنوات.

وأضاف نضال الشافعي في تصريحات صحفية الساعات الماضية فقال : إنه بسبب الوقوف أمام الزعيم عادل إمام تعرّف عليه الجمهور بشكل كبير، مؤكدا أنه مدين له بفضل ليس له حدود بشأن ذلك، شدد على أن العمل مع نجم بقيمة وقامة عادل إمام بمثابة نقلة نوعية للفنان على كافة المستويات.

وأشار إلى أنه يتواصل معه بين الحين والآخر، قائلا الشغل مع الزعيم نقلة نوعية على كل المستويات، 300 مليون عربي تقريبًا عرفوا اسمي بسبب مشاركة عادل إمام والوقوف بجواره، أما بالنسبة للكوميديا أنا بحبها جدًا، وبحب أشوف ابتسامة الناس، الكوميديا من نوعية الدراما الصعبة، والبعض يستسهل في كتابتها، وبعض المنتجين يسترخصوها ويعتبروها مجرد إفيهات ونكت وهذا غير حقيقي بالمرة، نحن أكبر من ذلك بكثير، ولدينا قامات كوميدية كبيرة”.

أوضح أيضا أنّ عادل إمام الهرم الرابع ورئيس جمهورية الضحك، متابعًا: كنت أحلم بالسلام فقط باليد عليه، وفجأة أجد نفسي أعمل معه في مسلسل فرقة ناجي عطالله، وفي ظله وهو بمثابة شرف كبير لأنِ أحبه كثيرًا.