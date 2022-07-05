نص كلمة رئيس مجلس النواب في الجلسة الختامية لدور الانعقاد الثاني

ألقى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، كلمة عقب انتهاء عرض تقرر إنجازات المجلس في دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الثاني.

وقال رئيس مجلس النواب: أتوجه بخالص الشكر والتقدير إلى المستشار أحمد سعد الدين الوكيل الأول للمجلس، والنائب محمد أبو العينين، وكيل المجلس؛ لدورهما المقدر والمنتج في القيام بمهامّ وكالة المجلس وتعاونهما المثمر معي في مكتب المجلس.

وتابع: وأجد لزامًا عليَّ أن أتقدم بخالص الشكر لحزب الأغلبية وممثله النائب أشرف رشاد الشريف، الذين قدموا صورة مضيئة للممارسة البرلمانية الصحيحة التي تعمل للمصلحة الوطنية، وأحمل كل التقدير والإعزاز لممثلي الهيئات البرلمانية للأحزاب والذي كان لتعاونهم البناء الفضل في إنجاز العديد من أعمال المجلس.

وقال رئيس مجلس النواب: وأحمل للمعارضة والمستقلين كل تقدير واحترام، كل الأحزاب الوطنية العظيمة التي تعمل على خلاف اتجاهاتها لهدف واحد موحد وهو مصلحة الوطن والمواطن.

وواصل رئيس مجلس النواب: كما أحمل كل التقدير والإعزاز للزميلات نائبات البرلمان اللاتي استطعن أن يكُنّ نموذجًا مشرفًا للمرأة المصرية، بمشاركتهن الفعالة في أنشطة المجلس كافة.

ووجّه التحية لنواب المجلس من الشباب قادة الغد وأمل المستقبل، متوجهًا بالشكر إلى الغرفة الثانية للبرلمان مجلس الشيوخ الموقر بكامل هيئتها؛ على ما قدموه من رأي سديد فيما عرض عليهم من موضوعات، وعلى رأسها قامة قانونية، معالي المستشار عبدالوهاب عبدالرازق؛ رفيق الدرب، والذى كرَّس حياته لإنفاذ القانون وحماية العدالة والحفاظ على حقوق المجتمع والمواطنين. فقد زاملت سيادته في المحكمة الدستورية العليا وانتقلنا سويًّا إلى الحياة البرلمانية، فما وجدت من سيادته إلا العمل بكل إخلاص، والتعاون بكل ودّ وأخوّة.

وقال: وباسمى وباسمكم جميعًا أوجِّه خالص شكري وتقديري للدكتور مصطفى كمال مدبولي، رئيس مجلس الوزراء؛ فقد كان لتكليفات المستمرة لأعضاء حكومته، ولهيئة مستشاري مجلس الوزراء، بضرورة التنسيق الدائم والمستمر مع مجلس النواب، على أساس من التكامل والتفاهم، أكبر الأثر للوصول للأفضل وبلوغ أنسب الحلول، فلهُم منا جميعًا كل الشكر والتقدير.

وتابع: وأتوجه بالشكر إلى المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية؛ لدوره البارز في التنسيق بين المجلس والحكومة.

وقال: لا يفوتني أن أتوجه بجزيل الشكر: رئيس ومستشاري وأعضاء قسم التشريع بمجلس الدولة، وأوجه كل الشكر والتقدير المستشار أحمد مناع، الأمين العام للمجلس،

كما أتقدم بخالص الشكر للمستشار محمد عبد العليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس المجلس، ولجميع العاملين بالأمانة العامة، ولهم منّي كل التقدير.

وتابع: أقدِّم شكري العميق وشكر المجلس لأجهزة الإعلام والصحافة، والمحررين البرلمانيين، الذين حرصوا على نقل صورة أمينة للممارسة البرلمانية داخل المجلس ولجانه،

موجهًا الشكر لضباط وأفراد شرطة المجلس، لتفانيهم في أداء واجبهم، مختتمًا: على الله قصد السبيل، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.