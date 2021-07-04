نص كلمة رئيس مجلس الشيوخ بمناسبة ثورة 30 يونيو

ألقى المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ ، كلمة بمناسبة ثورة 30 يونيو، خلال الجلسة العامة اليوم الأحد.

وفيما يلي نص كلمته :

السادة أعضاء مجلس الشيوخ الموقر:

أمس مرت علينا ذكرى عزيزة علينا .. فارقة في تاريخنا.. هي ذكرى إعلان إزاحة جماعة الشر والإرهاب من سُدة الحكم في 3 يوليو سنة 2013… ذلك الإعلان الذي أثلج قلوب كل المصريين … وترجم مطالبهم المشروعة لثورتهم المجيدة التي وصلت ذروتها فى 30 يونية من ذات العام … مُطالبة بعزل رئيس تلك الجماعة.

فما كان من المجلس الأعلى للقوات المسلحة بقيادة السيد الفريق أول -وقتها- عبد الفتاح السيسي إلا أن اجتمع بقادة الأحزاب والجماعات السياسية الذين قرروا النزول على رغبة الشعب.

فأصدر ذلك الإعلان الذي أخرج مصر من دوامات الضياع ودوائر الإحباط إلى شواطئ الأمل وعصر الإنجازات … فنهض بالقوات المسلحة فصارت من أقوى جيوش العالم … إذ احتلت -وفق تقرير جلوبال فاير باور – المرتبة الأولى عربيًا والثالثة عشرة دوليًا.

وقد تقفز هذا العام إلى الثامنة دوليًا… واحتل سلاح المُدرعات المرتبة الثالثة عالميًا… واحتلت القوات البحرية المصرية المرتبة السادسة عالميًا قبل افتتاح قاعدة 3 يوليو البحرية بالأمس غرب مطروح.

وجاء سلاح الطيران المصري فى المرتبة التاسعة عالميًا… كما قفز بمصر فى الطرق إلى المرتبة 28 عالميًا بعد أن كانت في المرتبة 113 … وأعاد الأمن المفقود … وحقق الأمان المنشود … بفضل تضحيات القوات المسلحة ورجال الشرطة الأبطال.

فصارت مصر اليوم فى المركز الثامن عالميًا وفق مؤشر جالوب للأمن والأمان … بعد أن كانت رقم (118) … وبمثل هذا التقدم المذهل فى كل المجالات… كل ذلك تم بفضل الله تعالى وعونه للسيد الرئيس … فى ظروف وتحديات استثنائية شديدة الصعوبة.

ما بين إرهاب أسود جبان في الداخل مدعوم من الخارج … شنت الدولة عليه حربًا ضروسًا فدحرته.

وتربُص واستفزاز من الخارج … تعامل سيادته معه ولا يزال يتعامل بحزم وحكمة … الأمر الذي يدعونا جميعًا إلى التكاتف صفًا واحدًا … داعمين لقيادتنا الرشيدة.

داعين للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتوفيق والسداد لما فيه خير وعزة للوطن وللعباد.