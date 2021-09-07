سيـــاســة

نص كلمة حنفى جبالي بالمؤتمر العالمي الخامس لرؤساء البرلمانات حول المساواة بين الجنسين

رئيس البرلمان : الدولة المصرية حرصت على إصدار تشريعات تكون بمثابة مظلة تشريعية لحماية المرأة المصرية وضمان مشاركة آمنة لها في الحياة العامة
ياسمين فواز 2:46 م, الثلاثاء, 7 سبتمبر 21 2:46 م, الثلاثاء, 7 سبتمبر 21

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في مستهل أعمال المؤتمر العالمي الخامس لرؤساء البرلمانات والمنعقد بالعاصمة النمساوية فيينا، ألقى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، كلمة حول موضوع المساواة بين الجنسين، تضمنت المحاور التالية :

في مستهل الكلمة، أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس البرلمان المصري على أن قضية تمكين المرأة لم تعد قضية هامشية على الأجندة الدولية ،فالمرأة ركيزة أساسية وشريك أصيل في تحقيق التنمية المُستدامة، مشيراً إلى أن المجتمع الدولي انخرط في جهود مُكثفة ودؤوبة لترسيخ ثقافة تمكين المرأة عالمياً، مُستعرضاً جهود المجتمع الدولي في هذا الشأن.

وأكد رئيس البرلمان المصري ، خلال الكلمة على أن الدولة المصرية آلت على نفسها إلا أن تحقق تمكيناً حقيقياً وجوهرياً للمرأة المصرية، بما يضمن للمجتمع المصري الاستفادة الكاملة من قوته البشرية، مستعرضاً جهود الدولة المصرية لتمكين المرأة على كافة الأصعدة السياسيةوالإقتصادية.

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رئيس البرلمان : المرأة ركيزة أساسية وشريك أصيل في تحقيق التنمية المُستدامة

كما تطرق المستشار الدكتور حنفي جبالي إلى تداعيات جائحة كورونا على المرأة، مشيراً إلى مجهودات الدولة المصرية لتجنيب المرأة التداعيات السلبية لتلك الجائحة.

واستعرض رئيس البرلمان الجهود التشريعية لدعم المرأة، لافتا إلى أن الدولة المصرية حرصت على إصدار تشريعات تكون بمثابة مظلة تشريعية لحماية المرأة المصرية، مثل تعديل قانون الإجراءات الجنائية المُتعلق بتشديد العقوبة في جرائم التحرش، وذلك ضماناً لمشاركة آمنة للمرأة المصرية في الحياة العامة.

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في ختام كلمته، أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب أنه مازال هناك العديد من التحديات التي تواجه قضية تمكين المرأة، داعياً إلى تبادل الخبرات والرؤى للخروج بتقييم حقيقي لقضية تمكين المرأة على كافة الأصعدة والمستويات.

جدير بالذكر أن الوفد البرلماني المصري المشارك في أعمال المؤتمر العالمي الخامس لرؤساء البرلمانات ، والقمة البرلمانية الأولى لمكافحة الإرهاب يضم كلا من المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب ، وفيبي فوزي وكيل مجلس الشيوخ ، المستشار أحمد مناع أمين عام مجلس النواب ، والنائب كريم درويش رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب ، والدكتور عبدالحي عبيد رئيس لجنة الشئون الخارجية والعربية والإفريقية بمجلس الشيوخ وسحر البزار عضو مجلس النواب، كما انها مدعوة بصفتها “رئيس مجلس منتدى البرلمانيين الشباب بالاتحاد البرلماني الدولي”.

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بقلم ياسمين فواز

محررة مجلسي النواب والشيوخ حاليا سبق وعملت كمحررة بالقسم السياسي ومسئولة عن ملف الأحزاب بجريدة الدستور منذ 2010 ، بالاضافة إلى إعداد البرامج الاخبارية ومنها برنامج صباح الخير يا مصر لمدة عاميين بقطاع الأخبار بالتلفزيون المصري. عملت سكرتير تحرير بجريدة الدستور لمدة عاميين. ومحررة صفحة الموضة والمرأة بجريدة المال لأكثر من 3 سنوات . كما سبق وعملت كمحررة صحفية في عدد من الاصدرات الاسبوعية ومنها صوت الأمة و الحلوة وعين

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