سيـــاســة

نص كلمة المستشار فرج الدري أمام مجلس الشيوخ اليوم

خلال الجلسة العامة، اليوم الأربعاء
ياسمين فواز 6:04 م, الأربعاء, 6 أكتوبر 21 6:04 م, الأربعاء, 6 أكتوبر 21

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وجه المستشار فرج الدرى، عضو مجلس الشيوخ، عددًا من الرسائل خلال الجلسة العامة، اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، عقب الانتهاء من اعتماد تشكيل اللجان النوعية.

وقال الدرى، فى كلمته خلال الجلسة العامة في مجلس الشيوخ: الرسالة الأولى لأعضاء المجلس، بأن الرأى العام ينتظر منكم تفعيلًا لاختصاصات المجلس.

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وأضاف: الرسالة الثانية إلى الحكومة، قائلًا،: افتقدنا حضور رئيس مجلس الوزراء، الذى نقدّره حق قدره، ونثمّن ما يتحمله من مسئوليات جسام.

وتابع: الرسالة الثالثة إلى الإعلام والصحافة، مناشدًا الإعلام، وخاصة التليفزيون، الذى لا يخلو بيت من تواجده، أن يعطى لجلسات المجلس ولجانه، المساحة التى تليق بقدره، مع اختيار التوقيت الملائم لعرضها، كما ناشد الصحافة تغطية أنشطة اللجان.

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وتابع: الرسالة الرابعة، للرئيس السيسى قائلًا، أناشدكم وفى التوقيت الذى ترونه، ألا يقتصر دور مجلس الشيوخ- الذى كان لكم الفضل فى قيامه- على مجرد إبداء الرأى، واهتداء بقولكم الرشيد، أعلم أن ذلك يتطلب تعديل مادة فى الدستور أوأكثر، وأعلم يقينًا أن ذلك ليس عليكم بعزيز.

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بقلم ياسمين فواز

محررة مجلسي النواب والشيوخ حاليا سبق وعملت كمحررة بالقسم السياسي ومسئولة عن ملف الأحزاب بجريدة الدستور منذ 2010 ، بالاضافة إلى إعداد البرامج الاخبارية ومنها برنامج صباح الخير يا مصر لمدة عاميين بقطاع الأخبار بالتلفزيون المصري. عملت سكرتير تحرير بجريدة الدستور لمدة عاميين. ومحررة صفحة الموضة والمرأة بجريدة المال لأكثر من 3 سنوات . كما سبق وعملت كمحررة صحفية في عدد من الاصدرات الاسبوعية ومنها صوت الأمة و الحلوة وعين

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