نص كلمة السيسي في مؤتمر الاتحاد البرلماني العربي

ياسمين فوازحصلت بوابة "المال" على نسخة من كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي، في مؤتمر الاتحاد البرلماني العربي، والمقرر أن يلقيها الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، نيابة عنه، في افتتاح مؤتمر الاتحاد البرلماني العربي في دورته السابعة والعشرين.وعقد رؤساء البرلمانات العربية، ورؤساء الوفود العربية ا

ياسمين فواز

حصلت بوابة “المال” على نسخة من كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي، في مؤتمر الاتحاد البرلماني العربي، والمقرر أن يلقيها الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، نيابة عنه، في افتتاح مؤتمر الاتحاد البرلماني العربي في دورته السابعة والعشرين.

وعقد رؤساء البرلمانات العربية، ورؤساء الوفود العربية المشاركة في المؤتمر، لقاء تشاورياً مساء أمس بمشاركة الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب.

تناول اللقاء التحضير لفعاليات المؤتمر السابع والعشرين للاتحاد البرلماني العربي، كما اتخذت رئاسة الاتحاد، ممثلة في الحبيب المالكي رئيس مجلس النواب المغربي، قراراً بإجماع الحاضرين بتوجيه تهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي، بمناسبة فوزه بولاية ثانية، ونجاح الانتخابات الرئاسية المصرية، واصفين إياها بالعرس الديمقراطي.

كما تناول اللقاء سبل تنسيق الجهود العربية في المحافل الدولية وعلى رأسها الاتحاد البرلماني الدولي، وتم طرح عدة مقترحات أبرزها إنشاء لجنة دائمة خاصة بفلسطين في الاتحاد البرلماني العربي.

وإلى نص كلمة الرئيس..