نص قرار فرض رسم التنمية على خدمات المحمول‎

محمود جمالتنشر بوابة المال نص الخطاب الذى أرسلته شركات المحمول الثلاث إلى موزعيها المعتمَدين ويوضح بدء تطبيق رسوم تنمية موارد الدولة بداية من اليوم الجمعة على شراء خطوط المحمول الجديدة، والفواتير الشهرية.كان مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال، قد وافق، يونيو الحالى، على تعديل مشر

محمود جمال





تنشر بوابة المال نص الخطاب الذى أرسلته شركات المحمول الثلاث إلى موزعيها المعتمَدين ويوضح بدء تطبيق رسوم تنمية موارد الدولة بداية من اليوم الجمعة على شراء خطوط المحمول الجديدة، والفواتير الشهرية.

كان مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال، قد وافق، يونيو الحالى، على تعديل مشروع قانون تنمية الموارد المالية للدولة رقم 147 لسنة 1984 بهدف تحريك رسوم بعض الخدمات، مع إضافة بند جديد خاص بخدمات المحمول عبر فرض رسم بقيمة 50 جنيهًا عند شراء خط محمول جديد تُدفع مرة واحدة، و10 جنيهات رسمًا شهريًّا يُدفع عند سداد الفاتورة لخطوط المحمول.

وتلتزم الجهات التي تقدم هذه الخدمات بتحصيل هذا الرسم مع قيمة الخدمة وتوريده إلى وزارة المالية بداية من العام المالى الجديد 2018/ 2019.





وبعد تطبيق الرسوم الجديدة سيرتفع بذلك سعر خط WE من 15 إلى 65 جنيهًا، و78 جنيهًا لأورنج بدلًا من 28 جنيه، و79 جنيهًا لفودافون مقارنة بـ29 جنيهًا، و68 جنيهًا لاتصالات بدلًا من 18 جنيهًا.