نص قانون وقف ضريبة الأطيان الزراعية

ياسمين فوازحصلت "المال " على نص مشروع قانون وقف ضريبة الأطيان الزراعية لمدة ثلاثة أعوام وجاء نصها كالتالى:المادة الأولىيوقف العمل بأحكام القانون رقم 113 لسنة 1939 المشار إليه لمدة 3 سنوات اعتبارا من أول الشهر التالى لتاريخ العمل بهذا القانون.ولا تخل أحكام الفقرة الأولى من هذه المادة إجراءات

ياسمين فواز

حصلت “المال ” على نص مشروع قانون وقف ضريبة الأطيان الزراعية لمدة ثلاثة أعوام وجاء نصها كالتالى:

المادة الأولى

يوقف العمل بأحكام القانون رقم 113 لسنة 1939 المشار إليه لمدة 3 سنوات اعتبارا من أول الشهر التالى لتاريخ العمل بهذا القانون.

ولا تخل أحكام الفقرة الأولى من هذه المادة إجراءات تحصيل ضريبة الأطيان المستحقة حتى اليوم السابق على الوقف، ولا تدخل فترة الوقف فى حساب مدة تقادم الضريبة المستحقة.

المادة الثانية

يصدر وزير المالية القرارات المنفذة لهذا القانون.

المادة الثالثة

يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشره.