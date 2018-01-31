نص خطاب MACA السعودية بمنع شحن الدفع الرباعى لمصر قبل الموافقة

أحمد عوضأرسلت الشركة الملاحية للأعمال البحرية "MACA" بدولة السعودية، خطابا موجها للعاملين فى مجال الشحن والتفريغ؛ عدم شحن سيارات الدفع الرباعى على عبارتى القاهرة والرياض المتجهتين لميناء سفاجا - إلا بعد الحصول على الموافقات الأمنية من قبل السلطات المصرية.وكانت الإدارة العامة بجمرك سفاجا - قد أرس

أحمد عوض

أرسلت الشركة الملاحية للأعمال البحرية “MACA” بدولة السعودية، خطابا موجها للعاملين فى مجال الشحن والتفريغ؛ عدم شحن سيارات الدفع الرباعى على عبارتى القاهرة والرياض المتجهتين لميناء سفاجا – إلا بعد الحصول على الموافقات الأمنية من قبل السلطات المصرية.

وكانت الإدارة العامة بجمرك سفاجا – قد أرسلت تعليمات للشركات العاملة فى مجال الشحن والتفريغ فى السعودية مؤخرا؛ بعدم شحن سيارات الدفع الرباعي، إلا بعد تقديم القائمين على استيراد تلك الفئة من السيارات – كل الموافقات اللازمة.

من جهته أوضح مصدر مسئول بمصلحة الجمارك، أنه تم إصدار تعليمات للشركات العاملة فى مجال الشحن والتفريغ بالسعودية، بعدم شحن سيارات الدفع الرباعى لميناء سفاجا – إلا بعد تقديم الشهادات اللازمة من الجهات الأمنية، موضحا أن التعليمات السابقة للمنافذ الجمركية المصرية – كانت تستوجب إرسال بيانات القائمين على استيراد تلك الفئة من السيارات – بعد الإفراج الجمركى عنها للجهات الأمنية.

وأكد أن القرار سيساهم فى الحد من معدلات استيراد سيارات الدفع الرباعى من الخارج من خلال منح بعض الشركات والوكلاء إمكانية استيرادها، مشيرا إلى أن منفذ سفاجا يعد منفذ رئيسياً فى معدلات الإفراج الجمركى عن تلك الفئة من السيارات.

وتوضح صورة ضوئية؛ نص خطاب الشركة الملاحية للأعمال البحرية “MACA” إلى الوكلاء السياحيين بدولة السعودية:



