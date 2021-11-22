نص خطاب «الرياضة» بشأن عودة مرتضى منصور رئيسًا للزمالك

أعلنت وزارة الشباب والرياضة، عودة مرتضى منصور ومجلسه إلى إدارة نادي الزمالك، وذلك تنفيذًا للحكم الصادر في حق الأخير. وكان حسين لبيب، يتولى رئاسة لجنة إدارة النادي منذ مايو الماضي قبل أن تنتهي مدته يوم أمس الأحد. وتولى الراحل أحمد…

أعلنت وزارة الشباب والرياضة، عودة مرتضى منصور ومجلسه إلى إدارة نادي الزمالك، وذلك تنفيذًا للحكم الصادر في حق الأخير.

وكان حسين لبيب، يتولى رئاسة لجنة إدارة النادي منذ مايو الماضي قبل أن تنتهي مدته يوم أمس الأحد.

وتولى الراحل أحمد بكري رئاسة النادي بصفة مؤقتة قبل أن يخلفه عماد عبد العزيز في ديسمبر الماضي.

وجاء بيان وزارة الشباب والرياضة كالتالي:

فى إطار الالتزام بأحكام القضاء المصري، أصدرت وزارة الشباب والرياضة اليوم قرارا بعودة مجلس إدارة نادى الزمالك السابق برئاسة مرتضي منصور لإدارة النادى، وذلك تنفيذاً لحكم محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة بقبول طعن رئيس الزمالك السابق مرتضى منصور وإيقاف قرار وقفه واستبعاد مجلس إدارة نادي الزمالك.

كما جاء القرار حرصا من وزارة الشباب والرياضة علي صون العملية الانتخابية التي سيشهدها نادي الزمالك خلال الفترة المقبلة، واختيار مجلس إدارة مُنتخب من قبل أعضاء الجمعية العمومية بشكل يساهم في استقرار كيان نادي الزمالك في الأربع سنوات المقبلة.

ستتابع الوزارة كجهة إدارية مركزية، ومديرية الشباب والرياضة بالجيزة كجهة مختصة الإجراءات المُتخذة بشأن انعقاد الجمعية العمومية لنادي الزمالك الفترة القادمة في ضوء قانون الرياضة، والاطمئنان علي استقرار كافة أمور النادي وإجراء الانتخابات بكل شفافية ونزاهة وبالشكل الذي يليق بعراقة نادي الزمالك.

من جانبه، أعلن النائب السابق مرتضى منصور مساء الإثنين عقد مجلس إدارة نادي الزمالك المنتخب بكامل هيئته برئاسته في أول اجتماع صباح غد الثلاثاء

ويعقد المستشار مرتضي منصور وفق بيانه مؤتمرًا صحفيًا يوم الأربعاء في الحادية عشر صباحًا بمكتبه في 41 ش احمد عرابي بالمهندسين لشرح كل التفاصيل وخلفيات هذا القرار والفترة المستقبلية لنادي الزمالك.