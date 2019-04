نص التقرير الختامى لمجلس إدارة بنك القاهرة عن الفترة من 2011 – 2016

محمد سالم

تنشر “المال” نص التقرير الختامى لمجلس إدارة بنك القاهرة عن فترة السنوات الـ 6 الماضية من 2011 – 2016 والتى قادها الرئيس الحالى للبنك منير الزاهد والمرشح للانتقال الى أحد البنوك المحلية العاملة برأسمال خليجى فى حركة تعديلات مجالس إدارات البنوك العامة المقرره يوم 25 سبتمبر الجارى



نص التقرير





منذ تولى مجلس إدارة بنك القاهرة مهامه فى سبتمبر 2011 برئاسة منير الزاهد قامت منهجية العمل على إعطاء أولوية أولى لصياغة خطة عمل وإستراتيجية طموحة وقابلة للتحقيق Business Plan & Strategy بهدف خلق القيمة المضافة وتعظيم المردود الاقتصادي وتحقيق اكبر قدرمن المكتسبات لجميع الأطراف المعنية بالبنك من عملاء وعاملين ومساهمين من حيث رفع تنافسيه البنك وزيادة حجم العملاء والحصة السوقيه واستعادة مكانته الريادية بوضعه فى مصاف البنوك الرئيسية وخاصة فى مجالات التجزئة المصرفية والتمويل متناهى الصغر ومبادرات القروض الصغيرة والمتوسطة ليصبح بنك القاهرة فاعلا رئيسيا ورائدا فى تقديم هذه المنتجات ، وذلك بالتوازى مع إعلاء واحترام دور المسؤولية القومية والمجتمعية للمؤسسة.

رأس المال البشرىHuman Capital :

بدأت خارطة الطريق بحتمية الاهتمام والتركيز على رأس المال البشرى بالبنك ” صاحب النجاح” وذلك من حيث التدريب والتوجيه والتمكين Training , Development , & Empowerment ,

وقد تضمن ذلك اجراء 348730 ساعة تدريبية و9175 ترقية مستحقة كما تم زيادة المرتبات خلال نفس الفترة بنسبة 71%.



استراتيجية العمل:



وقد حرص المجلس على رسم الإستراتيجية الجديدة للبنك وخطة العمل على عدة محاور أساسية و أهمها:

• استحداث نماذج مالية تقوم على أفضل التطبيقات المصرفية لكل منتج يتيح التسعير الملائم لكل من العميل و البنك.

• استخدام و تطبيق أحدث التقنيات العالمية وبصفة خاصة فى مجال قياس المخاطر (Risk Management) والائتمانالمصرفى (Corporate Banking) وإختبارات التحمل للمحافظ الائتمانية (Portfolio Stress Testing)

• الارتفاع بسقف الصلاحيات الممنوحة للسادة المدراء التنفيذيين من أجل دفع عجلة العمليات المصرفية و إحراز المزيد من التقدم فى تنافسية البنك.

• العمل على تحقيق سرعة وإنسيابية العمل(Speedy work flow) من حيث النظم والإجراءات لإعادة بناء مكانة بنك القاهرة و ترسيخ حصته السوقية المستقبلية.

• إتخاذ جميع القرارات المدروسة فى سبيل تبسيط إجراءات العمل و تسريع زمن تقديم المعاملات المصرفية الاعتيادية.

• الاستمرار فى زيادة شبكة الفروع ارتكازا على دراسات سوقية واضحة من أجل امتداد تواجد البنك فى المحافظات و المدن الجديدة بشكل إيجابي و مربح.

• تطبيق إجراءات مهنية حديثة بهدف الارتقاء بخدمة العملاء وتداول المعلومات والاقتراحات والشكاوى على مستوى عملاء البنك والعاملين به من خلال ” منتدى بيت القاهرة” للعاملينحتى يتوفر رفع كفاءة الأداء فى جميع الفروع.

• القيام بدورات التدريب الائتمانيIn House Credit Training Programs وفق أعلى المعايير المصرفية لإعداد جيل جديد من قيادات المستقبل يواكب أفضل التقنيات العالمية.

• تفعيل قواعد الحوكمة المؤسسية على جميع المستويات الادارية بدءا من مجلس الإدارة لتكون الثقافة السائدة بالبنك.



نتائج أعمال البنكFinancial Results :



ومما لا شك فيه أن شدة إيمان واقتناع فريق العمل المحترم ببنك القاهرة بالاستراتيجية وخطة العملوقبول التحدى وإخلاص كل منهم فى تنفيذ دوره على أكمل وجه كان له عظيم الأثر فى نجاح هذه الإستراتيجية النابعة منهم و العائدة عليهم حسب ما أثبتت طفرة الأرباح الغير مسبوقة و التى فاقت كل التوقعات أنها ارباح حقيقية تشغيلية ومستدامة,وفق اعلى المعايير المحاسبية العالمية IFRS حيث:

• قفزت صافى الأرباح من 45 مليون فى 2011 إلى 2,208مليار فى 2016 بنسبة زيادة 4807%

• بلغ إجمالى الربح 3,253 مليار جنيه فى 2016 بعد ما سجل 438 مليون فى 2011 و ذلك بنسبة زيادة 643%

• سجل ايضا إرتفاع حجم الأصول ببنك القاهرة من 49 مليار جنيه فى 2011 إلى 131مليار فى 2016 بنسبة زيادة 166%.

• ارتفع صافى العائد من 1,466 مليار فى 2011 الى 4,996 مليار جنيه فى 2016 بنسبه زياده قدرها 241%.

• ارتفع رصيد محفظة القروض من 17,413 مليار فى 2011 الى 42,395 مليار جنيه فى 2016 بنسبة زياده قدرها 143%.

• ارتفعت ارصدة الودائع من 43,599 مليار فى 2011 الى 106,723 مليار فى 2016 بنسبة زياده قدرها 145%.

• ارتفع العائد على الاصول ROAA من 0,09% فى 2011 الى 1,98% فى 2016.

• ارتفع العائد على حقوق الملكيه من 1,82% فى 2011 الى 50%(خمسون فى المائة) عام 2016 ويعد ذلك من اعلى المعدلات على مستوى البنوك المحلية والعالمية.

• اصدار كافة الشهادات الادخاريه المتنوعة ” بريمو” بكافه الاجال والعملات الرئيسيه, وشهادات” بلادى” للمصريين بالخارج وايضا وديعة” المصرى الاصيل “و “الحساب المتكامل” وحساب “التوفير بالتقسيط” و”التقسيط التأمينى” و”حساب التوفير التصاعدى”، وكل ذلك بأسعار العائد التنافسية مما أسهم فى زيادة حجم الودائع والحصة السوقية للبنك.

• كذلك زادت القاعدة الرأسمالية من 2,399 مليار فى 2011 إلى 8,591 مليار جنيه فى 2016 مسجلة أربعة أمثال و قد تحقق ذلك من خلال تدعيم باقى الأرباح المحققة خلال الفترة بعد خصم كافة الاحتياطات وتوزيعات الأرباح للمساهمين وحصة

العاملين.



• وكان تتويج هذه الطفرة الناجحة هو الحفاظ على جودة ونظافة المحفظة الائتمانية للبنك فى الحدود الامنة وكذلك كفاية و وفرة المخصصات وفقا لأفضل القياسات و المعايير المصرفية العالمية.

• وأخيراً وليس آخرا حقق بنك القاهرة تفوق كبير فى حصتة السوقية فى مجالات التجزئة المصرفية و القروض الصغيرة والمتناهية الصغر وكذلك فى تمويل السيارات وقروض العاملين فى الدولة وتسويق القروض المشتركة لتمويل المشروعات التنموية العملاقة بالدولة.



الاسهامات القومية:





• المشاركة الفعالة فى كافة مبادرات البنك المركزي ومنها شهادات إستثمار قناة السويس والتمويل العقارى لمشروعات الإسكان القومية وتمويل الشركات الصغيرة بعائد 5% والشهادات الادخارية (بلادى) ومشروعك للقروض الصغيرة بكافة المحافظات وبرامج الشمول المالى.

• بلغت اجمالى الضرائب المسددة 4,215 مليار جنيه عن الفترة المذكورة.

• بلغت اجمالى توزيعات الأرباح للمساهم الرئيسى 4,464 مليار جنيه عن نفس الفترة وذلك نتاج الأرباح التشغيلية للبنك.





المسئولية الاجتماعية:



ينتهج بنك القاهرة استراتيجية واضحة نحو تحقيق “التنمية المجتمعية المستدامة” في كافة أنشطته نحوتقديم حياة أفضل ، وانطلاقا من تلك الرؤية يحرص البنك على توجيه كافة أنشطته لخدمة شرائح المجتمع في مختلف المناسبات من خلال إطلاق وتبنى العديد من المبادرات الهامة داخل القطاعات الحيوية بالدولة ، حيث شهدت السنوات الماضية وحتي الآن استمرار دور البنك في مراعاة البعد الاجتماعي لكافة أنشطته.

الشمول المالي:



• تقلد بنك القاهرة دوره فى نجاح مبادرة البنك المركزى للشمول المالى بهدف إتاحة حساب بنكى لكل مواطن مصري وبلغ عدد العملاء 23 الف عميل قاموا بفتح حسابات جديدة خلال الحملة

• وقد قام البنك بهذه المناسبة بطرح مجموعة من العروض التنحفيزية لجذب شرائح جديدة من العملاء وتطبيق كافة الإجراءات الميسرة لتحقيق الشمول المالى من خلال توفير باقات مستحدثة تتناسب مع مختلف احتياجات وتطلعات العملاء.

• تطوير شبكة فروع البنك وافتتاح فروع جديدة للوصول لشرائح العملاء المختلفة مع الاهتمام بتكثيف تواجد البنك فى المناطق النائية والمهمشة بالذات فى مناطق الصعيد والقرى والنجوع.

• التوسع المنظم فى توفير ماكينات الصارف الآلى.

المردود القومى:



أن قمة الفخر لمجلس إدارة بنك القاهرة وجميع العاملين وشركاء النجاح هو تقديم البنك اليوم كمؤسسة قومية ناجحة ورابحة وبالتالى قابلة للطرح فى بورصات الأوراق المالية المحلية والعالمية بعد نجاح تطبيق استراتيجية سليمةحققت نتائج فاقت كل التوقعات و كذا أسرع معدلات النمو فى تاريخ البنوك المصرية بالإضافة إلى زيادة الحصة السوقية وخلق القيمة المضافة والمستدامة لكافة الاطراف المعنية.

مساندة البنك المركزى:



وجدير بالذكر أن نجاح بنك القاهرة إنما يعكس وبكل فخر نجاح خطة البنك المركزى المصرى للإصلاح واعادة الهيكلة والرقابة والإشراف والذى بدأ منذ عام 2004 بهدف تطوير القطاع المصرفى و البنوك العامة والخاصة مرتكزاً على تطبيق أفضل التقنيات والسياسات المصرفية العالمية على كافة بنوك مصر من حيث معدلات السيولة وكفاية رأس المال فى سبيل ضمان عدم تعرضها لأى هزات حيث أن القطاع المصرفى هو عصب نجاح اقتصاد الوطن.

وبهذه المناسبة يفخر بنك القاهرة ويهنئ السيد محافظ البنك المركزى بتسمية سيادته أفضل محافظ فى الشرق الأوسط و شمال إفريقيا من مؤسسة جلوبال ماركتس العالمية ، وكذلك نجاح المؤتمر الدولى للشمول المالى بتشريف فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي وانضمام مصر إلى التحالف الدولى وعضوية مجلس إدارة المنظمة العالمية للشمول المالى AFI.



______ شكر واجب________



يتقدم رئيس واعضاء مجلس إدارة بنك القاهرة بالشكر والثناء على دعم ومساندة السادة محافظى البنك المركزي لمسيرة نجاح البنك ونذكر بكل الاحترام معالى الدكتور فاروق العقدة ومعالى الاستاذ هشام رامز ومعالى الاستاذ طارق عامر محافظ البنك المركزي ، وأيضا الشكر موصول لكافة عملاء البنك والعاملين به والسادة مراقبى الحسابات لكريم ثقتهم فى رؤية وإدارة المجلس.

شكر واجب أيضا لكافة الهيئات الرقابية والإدارية بالدولة على ما قدموا من عناية أثناء فترة أداء المجلس، وشكر خاص لكافة السادة الصحفيين والإعلاميين الذين تابعوا بكل امانة ونقلوا الصورة المشرفة لاداء البنك.

جوائز بنك القاهرة:



حصد بنك القاهرة العديد من الجوائز والمراكز المتقدمة في العديد من المناسبات علي مدار السنوات الست الماضية كشهادة استحقاق تعكس ريادته داخل القطاع المصرفى ليس على المستوى المحلى فحسب بل على المستوى الإقليمى والدولى ومن أبرزها:



• تصدر تصنيف مجلة The Banker العالمية والتى تعد أحد أصدارات مجموعة “Financial Times LTD ” المتخصصة على مدى أكثر من ٩٠ عامًا في تقييم وترتيب مراكز البنوك العالمية استنادًا إلى إجراء المقارنات لعدد من مؤشرات الأداء المالية والخاصة بالكفاءة والربحية، حيث أعلنت المجلة عن حصول بنك القاهرة على المركز الأول على بنوك الشرق الأوسط وشمال أفريقيا MENA Regionللعائد على رأس المال على مدار 4 أعوام متتالية من 2013 إلى 2016.

• أما على مستوى العالم حصل بنك القاهرة على المركز السابع خلال عام 2013،والمركز الرابع خلال عام 2014،والمركز الثانى خلال عام 2016وذلك على قائمة أفضل 1000بنك على مستوى العالم من حيث العائد على رأس المال.

• المركز الأول في تمويل المشروعات متناهية الصغر وذلك وفقاً لما اعلنته مجلة ” The Banking Executive ” الصادرة عن الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب، كما حصد البنك نفس المركز ضمن جوائز التميز والإنجاز المصرفي العربي لعام 2017، والتي منحها الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب.

• جائزة ” أفضل بنك محلى فى مصر ” لعام 2015 وذلك وفقاً لتصنيف مجلة ” Banker Africa ” الصادرة عن مؤسسة ” CPI Financial ” المالية العالمية.

• جائزة “أفضل بنك فى التجزئة المصرفية فى مصر” لبنك القاهرة وذلك ضمن جو حصول البنك علي المركز الأول فى منتجات: التمويل متناهى الصغر – قروض موظفى الحكومة – قروض السلع المعمرة, بناءاً على تقرير شركة الاستعلام الائتمانى ” i-Score”.

جوائز التميز والإنجاز المصرفى العربى لعام 2015 كما أعلنتها مجلة ” The Banking Executive ” الصادرة عن الإتحاد الدولى للمصرفيين العرب.



• جائزة أفضل عملية تمويلية لمشاريع البتروكيماويات على مستوى أفريقيا من مجلة تمويل المشروعات ” Project Finance Magazine ” من خلال تمويل إنشاء مجمع الشركة المصرية لإنتاج الإيثيلين ومشتقاته (اثيدكو) لعام 2012.

• جائزة “أفضل صندوق إسلامى فى شمال أفريقيا” وفقاً لتصنيف مؤسسة ” CPI Financial ” المالية العالمية لأفضل البنوك فى شمال أفريقيا لعامى 2015 والذى تم نشره فى مجلة ” Banker Africa ” التى تصدرها المؤسسة. أفضل صفقة في الشرق الأوسط لعام 2011 وفقاً لمجلة Banker، في فئة تمويل مشروعات البنية التحتية Infrastructure & Project Finance.

• جائزة أفضل صندوق لأدوات الدخل الثابت على مستوى الشرق الاوسط وشمال افريقيا من مؤسسة “ميديا فاند مانيجر”لعامى 2015، 2016، وهي واحدة من أعرق المؤسسات الدولية والتي تقوم بتقييم أداء وتصنيف أداء الصناديق الاستثمارية في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا .

• جائزة أفضل بنك حكومى فى استطلاع الرأى الذى أجرته مجلة “أموال الغد” مع مركز بصيرة فى عددها السنوى لتقييم أداء البنوك مدعوماً بتحقيق أعلى عائد على رأس المال.

• احتفظ صندوق الإستثمار فى الأسهم بالمركز الأول كأفضل صندوق من بين الصناديق المثيلة فى السوق لعامين متتاليين (2012 ، 2013) استناداً لتصنيف زاوية لآداء صناديق الإستثمار.

• حصول البنك علي الدرع الذهبي وجائزة المسئولية الاجتماعية للمصارف العربية والاسلامية “تتويج” لعام 2014 وجائزة المنظمة العربية للمسئولية الاجتماعية لعام 2017، وجائزة المسئولية الإجتماعية من مجلة أموال الغد 2015وجريدة العالم اليوم2017.

• جائزة أحد أقوى العلامات التجارية لبنك القاهرة من منظمة “Superbrands” الرائدة عالميا فى مجال رصد و تقييم العلامات التجارية.