نص البيان الختامي لاجتماع الثلاثي العربي في الجزائر بشأن ليبيا

المال- خاص أكد وزراء خارجية مصر وتونس والجزائر، رفض كل أشكال التدخل الخارجي في ليبيا والذي يؤدي الى تصعيد داخلي من شأنه أن يقوض العملية السياسية وإطالة الأزمة، واستهداف ليس فقط الأمن والاستقرار في ليبيا فقط بل دول الجوار. نص البيان الختامي لاجتماع وزراء خارجية مصر وتونس والجزائر ب

المال- خاص

أكد وزراء خارجية مصر وتونس والجزائر، رفض كل أشكال التدخل الخارجي في ليبيا والذي يؤدي الى تصعيد داخلي من شأنه أن يقوض العملية السياسية وإطالة الأزمة، واستهداف ليس فقط الأمن والاستقرار في ليبيا فقط بل دول الجوار.





نص البيان الختامي لاجتماع وزراء خارجية مصر وتونس والجزائر بشأن ليبيا ( آلية دول الجوار الثلاثية) في الجزائر





بيان الجزائر لدعم التسوية السياسية في ليبيا

الجزائر 21 مايو 2018





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1.- عقد معالى السادة عبد القادر مساهل، وزير الشؤون الخارجية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، وخميس الجهيناوي، وزير الشؤون الخارجية للجمهورية التونسية، وسامح شكري، وزير خارجية جمهورية مصر العربية، يوم الاثنين 21 مايو 2018 اجتماعا بالجزائر في إطار المبادرة الثلاثية لبحث مستجدات الوضع في ليبيا وأفاق الحل السياسي للازمة التي يعرفها هذا البلد الشقيق والجار .



2 – استعرض الوزراء تطورات الوضع في ليبيا خاصة فيما يتعلق بمسار التسوية السياسية و مستجدات الوضع الأمني والتحديات التي تواجه إنهاء الأزمة وعودة الأمن والاستقرار إلى ربوع البلاد ، وجددوا موقفهم الداعم للحل السياسي طبقا لما توصلوا



إليه خلال مشاوراتهم السابقة.



3. كما بحثوا الجهود التكاملية لبلدانهم الثلاثة في مرافقة الأشقاء الليبيين على تجاوز حالة الانسداد السياسي بما يحفظ وحدة ليبيا وسيادتها وسلامة ترابها ولحمة شعبها، مجددين دعمهم لخطة العمل من اجل ليبيا التي قدمها المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا الدكتور غسان سلامة والتي اعتمدها مجلس الأمن في 10 اکتوبر 2017، ومؤكدين على مركزية الدور الأممي في تنفيذ بنود الاتفاق السياسي الليبي المبرم في 17 ديسمبر 2015 بهدف وضع حد للازمة الليبية وبناء مؤسسات وطنية قوية لا سيما جيش موحد وأجهزة أمنية تضطلع بمهمة حفظ الأمن العام ومكافحة الإرهاب ومؤسسات اقتصادية موحدة وفاعلة

4 – و شدد الوزراء على أهمية وضع خطة العمل الأممية حيز التنفيذ منوهين بالخطوات المحرزة في هذا الشأن ودعوا مجددا الأطراف الليبية بمختلف توجهاتها وعلى كل المستويات وخاصة المؤثرة منها، إلى بذل مزيد من التنازلات لإعلاء المصلحة الوطنية فوق كل اعتبار وتحقيق التوافق الضروري لإنهاء المرحلة الانتقالية



5. أكد الوزراء في هذا الإطار على ضرورة توفير الظروف الملائمة الكفيلة بتسريع تنفيذ خطة العمل الأممية، داعين الأطراف الليبية إلى تحمل مسؤولياتها ومواصلة انخراطها بحسن نية في تحقيق هذا المسار عبر إرساء توافقات موسعة تمهد المصالحة وطنية شاملة، منوهين بالمصالحات المحلية بين مختلف الفعاليات السياسية والاجتماعية ومثمنين اهمية المساهمة في تسريع هذا المسار وكل مكونات خطة العمل من اجل ليبيا.



6. حذر الوزراء من أن التأخير في التوصل إلى حل للازمة من شانه أن يفسح المجال أمام مزيد من التصعيد وانتشار العنف والإرهاب واتساع الصراعات.

7 – شدد الوزراء على أهمية الأخذ بعين الاعتبار مساهمة الليبيين في كافة المشاورات والجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى تنفيذ مسار التسوية مؤكدين على أن الحل السياسي يجب أن يكون ليبيا ليبيا ونابعا من إرادة وتوافق كافة مكونات الشعب



اللبيبي



8. اكد الوزراء على رفض كل أشكال التدخل الخارجي في ليبيا والمؤدية إلى تصعيد داخلي من شانه تقويض العملية السياسية وإطالة الأزمة واستهداف ليس فقط الأمن والاستقرار في ليبيا بل وأيضا في دول الجوار



9 – اتفق الوزراء على مواصلة التنسيق الأمني بين الدول الثلاث لتقييم التهديدات التي تمثلها التنظيمات الإرهابية على أمن واستقرار ليبيا والدول الثلاث وكذلك بقية دول الجوار وتعزيز تبادل المعلومات ورصد أي انتقال لعناصر إرهابية إلى المنطقة من بؤر الصراعات الإقليمية والدولية



10. جدد الوزراء تحذيرهم من تردي الأوضاع المعيشية للشعب الليبي بسبب حالة عدم الاستقرار واستمرار الانسداد السياسي، وأكدوا على أولوية توفير الخدمات العامة للمواطن الليبي وتحسين ظروف حياته اليومية



11. اتفق الوزراء على عقد اجتماعهم القادم بالقاهرة في موعد يحدد بالتشاور فيما بينهم