نص اتفاقية منع الازدواج الضريبي على أرباح النقل الجوي بين مصر والبرازيل

يناقش مجلس النواب في جلسته العامة الأسبوع المقبل، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، اتفاقية منع الازدواج الضريبي على الأرباح الناتجة من النقل الجوي بين مصر والبرازيل، والتي تهدف الي دعم وتعزيز علاقات التعاون الاقتصادي بين البلدين وتنمية الاستثمارات وتعزيز الطيران التجاري.

ووفقا للاتفاقية التي اطلعت عليها “المال” فإن الاتفاق لتجنب الازدواج الضريبي للأرباح الناتجة من النقل الجوي وتعزيز الطيران التجاري بين البلدين، وللأرباح الناتجة من تشغيل الطائرات في الحركة الجوية الدولية والمكاسب الناتجة من نقل ملكية طائرة تعمل في الحركة الجوية والممتلكات المنقولة المتعلقة بتشغيل هذه الطائرات، كما يهدف إلى منح معاملة مماثلة لكلا البلدين.

كما تعفي الاتفاقية ضريبة الدخل ومن المساهمة الاجتماعية لصافي الربح للمشروعات المنفذة من قبل المقيم بجمهورية مصر العربية أو من قبل المقيم بجمهورية البرازيل الاتحادية فيما يتعلق بالأرباح الناتجة من تشغيل الطائرات في الحركة الجوية الدولية والمكاسب الناتجة من نقل ملكية طائرة تعمل في الحركة الجوية الدولية والممتلكات المنقولة المتعلقة بتشغيل هذه الطائرات وكذلك تعفى الأرباح من المشاركة في تجمع أو عمل مشترك أو وكالة تشغيل دولية .

إلي جانب الاعفاء من الضرائب المشمولة بالإعفاء و جميع التذاكر أو المستندات المماثلة لمثل هذا النقل وتقديم الخدمات المتصلة بهذا النقل عندما يكون تقديم تلك الخدمات عرضيا لتشغيل الطائرة في حركة المرور الدولية، إما للمؤسسة نفسها أو لأي مؤسسة أخرى.

كما يعفي استخدام أو صيانة أو تأجير الحاويات بما في ذلك المقطورات والمعدات ذات الصلة لنقل المركبات المستخدمة في نقل البضائع أو السلع ، إضافة إلي التأجير أو استئجار طائرة بدون طاقم على أساس خالي حيث يكون هذا التأجير أو الاستئجار.

واوضحت الاتفاقية أن في حال فض المنازعات، توافق السلطات الضريبية في جمهورية مصر العربية وجمهورية البرازيل الاتحادية على حل أية صعوبات أو شكوك تنشأ عن تفسير أو تطبيق الأحكام الواردة في هذه المذكرة بالاتفاق المتبادل أخذاً في الاعتبار، علي ان أن تقدم الحالة للسلطات المختصة في كلا من الدولتين المتعاقدتين وهما:

في حالة جمهورية البرازيل الاتحادية وزير الاقتصاد أو الأمين الخاص للإيرادات الاتحادية للبرازيل أو من يمثلهما، في حالة جمهورية مصر العربية وزير المالية أو من يمثله.