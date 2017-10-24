نص اتفاقية قرض البنك الإسلامي لمكافحة أنفلونزا الطيور

ياسمين فوازتنشر "المال"، نص قرار رئيس الجمهورية رقم 443 لسنة 2017، بشأن اتفاقية قرض بين الحكومة المصرية، والبنك الإسلامي للتنمية، للمساهمة فى تمويل إضافي لمشروع مكافحة أنفلونزا الطيور والموقعة بتاريخ 18 مايو 2017.وتضمن مشروع القانون أن البنك الإسلامي للتنمية يقدم للمقترض تمويلاً إضافياً بقيمة 10

ياسمين فواز

تنشر “المال”، نص قرار رئيس الجمهورية رقم 443 لسنة 2017، بشأن اتفاقية قرض بين الحكومة المصرية، والبنك الإسلامي للتنمية، للمساهمة فى تمويل إضافي لمشروع مكافحة أنفلونزا الطيور والموقعة بتاريخ 18 مايو 2017.

وتضمن مشروع القانون أن البنك الإسلامي للتنمية يقدم للمقترض تمويلاً إضافياً بقيمة 10 ملايين دولار أمريكي لمكافحة أنفلونزا الطيور، على أن يلتزم المقترض بسحب قيمة القرض فى مدة 180 يوماً، وإلا جاز للبنك إنهاء الاتفاقية ويتم سداد القرض على 15 سنة بعد فترة سماح مدتها 5 سنوات، تبدأ من تاريخ إبرام الاتفاقية ويسدد القرض على 30 قسطاً نصف سنوى، وتتولى وزارة المالية سداد كافة الالتزامات المالية الخاصة بهذه الاتفاقية.

وأضاف مشروع القانون أن تتولى وزارة الزراعة ممثلة فى الهيئة العامة للخدمات البيطرية، تنفيذ أهداف المشروع المتضمنة تقوية القدرات اللازمة للتحكم فى هذا المرض، وتقليل خطر انتشاره فى مصر والحد من انتقاله من الحيوان إلى الإنسان، وتغطية الفجوة التمويلية لاستكمال مشروع إقامة مصنع لقاح أنفلونزا الطيور بمدينة 6 أكتوبر وتمويل النفقات الإضافية الناتجة عن الزيادة فى تكاليف تنفيذ خط إنتاج اللقاحات.

وجاءت عناصر المشروع الرئيسية تنفيذ الأعمال المدنية والتركيبات، وهى تحتوى على أعمال تأهيل بنايات معامل معهد إنتاج اللقاحات والأمصال والمختبر المركزى لرقابة المستحضرات الحيوية البيطرية، ومعامل شركة إنتاج اللقاحات البيطرية “egyvet”، وتزويد المعامل المذكورة بالمعدات والأجهزة اللازمة، بالإضافة إلى إجراء تجهيزات النقل والتوزيع وتشمل إنشاء وتجهيز 4 غرف تبريد وتوريد 22 سيارة، خاصة بنقل وتوزيع اللقاح وشراء 270 ثلاجة و460 صندوق تبريد وتوفير معدات الاتصالات والمعلوماتية، وتشمل 90 حاسوبًا محمولًا وجهاز “server” و15 موزع معلومات.