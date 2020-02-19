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نصير: 53 ألف مستفيد من برامج المعهد المصرفي خلال النصف الأول من العام المالي الجاري

50 برنامجا تدريبيا لدول عربية وأفريقية خلال النصف الأول من العام المالي الجاري
سيد بدر 12:53 م, الأربعاء, 19 فبراير 20 12:53 م, الأربعاء, 19 فبراير 20

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كشف عبد العزيز نصير ، المدير التنفيذي المعهد المصرفي، أن عدد المستفيدين من برامج المعهد سواء للتدريب أو التقييم او البرامج العامة بلغ 53 ألف مستفيد خلال النصف الأول من العام المالي الجاري.

وأشار خلال مؤتمر صحفي صباح اليوم، إلى أن المعهد لديه موارد واضحة وقوية لتمويل برامجها من خلال الاشتراكات السنوية من البنوك، بجانب مقابل الاشتراك في الدورات التدريبية وكذلك الدعم المالي الكبير من البنك المركزي المصري.

البرامج الإقليمية

وأضاف نصير، أن المعهد قام بتنظيم 50 برنامجا تدريبيا لدول عربية وأفريقية خلال النصف الأول من العام المالي الجاري، استفاد منها 231 متدرب .

وأشار إلى أن جزء من هؤلاء المتدربين ضمن مبادرة التكامل الأفريقي التي أطلقها البنك المركزي، وتم تدريب 104 مصرفي عبر 5 برامج .

وقال أن المعهد تلقى طلبات من دولتي تونس والأردن للاستفادة من طرق العمل والأداء في المعهد المصرفي المصري.

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بقلم سيد بدر

حاصل على بكالوريوس الإعلام جامعة القاهرة قسم الصحافة عام 2011، بتقدير عام جيد جدًا، بدأ العمل الصحفي المتخصص رسميًا عام 2012، وقام بتغطية أقسام البنوك والمؤسسات المالية، ووزارتي التخطيط والتنمية الإدارية والاستثمار والتعاون الدولي، بجانب تغطية أخبار مجلس النواب خلال الفترة من 2012-2014، وانضم للمال في ديسمبر 2017 متخصصًا في قسم البنوك والمؤسسات المالية والمدفوعات الإلكترونية

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