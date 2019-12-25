نصيحة من السيسي لوزير الزراعة الجديد «القضية مش منشآت وإنما إدارتها» (فيديو)

نصح الرئيس عبد الفتاح السيسي، وزير الزراعة الجديد، السيد القصير، بأهمية الإدارة

نصح الرئيس عبد الفتاح السيسي، وزير الزراعة الجديد، السيد القصير، بأهمية إدارة المنشأت وليس الحرص على إنشاء منشأة فقط.

السيسي لوزير الزراعة: النجاح مش فلوس بالمناسبة

وفي كلمته اليوم على هامش افتتاح مشروعات بالفيوم، خاطب السيسي القصير قائلا: “أنا عايز أقولك أكمنك لسه متولي المسؤولية”.

وأضاف: “القضية مش قضية أبدا إنشاء، القضية في بلدنا، للحكومة هو الإدارة، إدارة المنشآت دي”.

وتساءل: “هل تستطيع متابعة الـ 51 مزرعة كل يوم ؟”.

وأجاب قائلا: “إن قولتلي آه هقولك هتنجح، قولتلي لأ، المنظومة مش كده”.

وأضاف: “المنظومة مش إدارة الموضوع إني أتابع كل شيء لو كان عندك القدرة دي في ظل ثقافة الإدارة والأداء الحالي”.

وتابع: “هتاخد وقت لغاية ما ترجع لمستويات مناسبة”.

إدارة العمل مهم أثناء رفع كفائته

وقال الرئيس السيسي: “أنا بقولك إنت محتاج وإنت بترفع كفاءة تشوف حل في إدارة الشغل”.

وتابع: “ترفع المزرعة وبعدين تبقى مطمن إن العمل بيدار بكفاءة عمل تحقق النجاح”.

وأكد الرئيس السيسي، أن “النجاح هنا (في هذه الحالة) مش فلوس بالمناسبة، النجاح هو نجاح المشروع نفسه في الهدف المقام من أجله”.

وقال: “إنت عايز توفر سلالات جيدة وعايز توفر بأسعار مناسبة فهيبقى البعد الاقتصادي محطوط في الاعتبار”.

واستدرك: “لكن مش هو كل شيء، مش هيتحقق ده إلا لو القائمين على العمل مستعدين يرون أن فيه هدف سامي جدا جدا في الشغلة اللي هما بيعملوها مش العائد اللي هما بياخدوه .. قد لا يكون مجزي.. قد لا يكون مجزي”.

وخاطب الرئيس السيسي الوزير قائلا: “أنا بس عايز أقولك قبل ما نتكلم في المواضيع قولي هتحل المسألة دي إزاي والـ 51 مزرعة دول لما نرفع كفائتهم هيشتغلوا على طول”.

وأضاف: “لو جيت قولتلي ممكن أخلي نسبة للقطاع الخاص، أنا بقول اهو ده اللي عندك متاح وده اللي عندنا في الجيش متاح، تعالى يبقى المصلحة مشتركة للقطاع الخاص وللدولة”.

واستدرك: “إنما يعني إيه اللي يخلي ده ينجح ومانجحش السنين اللي فاتت ؟ حد يقول الكلام ده”.

وأضاف متسائلا: “أيوه إذا كنت أمين عليها وحريص عليها، ليه تنجح دلوقتي ومانجحتش في الـ 30 سنة اللي فاتو؟”.

السيسي: سوق مصر كبير وبراجع المشروعات واحد واحد

وقال الرئيس السيسي: “السوق كبير وفيه طلب عليه، سوق مصر، اي حد يقدر يعمل مشروع للأكل والشرب ومستلزمات الناس عايزاها هينجح لو يدار بشكل كويس”.

وأضاف: “طيب ده مشروع جزء كبير منه متحمل على موازنة الدولة بتدفع مرتبات للناس”.

وتابع قائلا: “اللي فات مؤشر لينا، إننا محتاجين نتوقف، اللواء مصطفى أمين اهو، بكلمه كام مرة ؟”.

وقال: “في كل شيء تقدر تعمل كده تحط مشروعاتك قدامك وتبقى فاكرها وتراجع أرقامها وتراجع معاه واحد واحد”.

شغل الجيش ده زي المسطرة

وأضاف: “شغل الجيش ده زي المسطرة، مش محتاجين نعمله كده، لكن بالرغم من كده باعتبر إن دي مسؤولية وإنفاق ضخم جدا”.

واستدرك: “لكل اللي بيسمعني، الحفاظ على الدولة المصرية من السقوط هو الهدف، ده الهدف اللي ليل ونهار قاعدين عليه”.

وأضاف: “مين يقدر يعمل معايا الموضوع ده ؟ أنا معاه”.

وتابع:”إذا كنا بنحب بلدنا، فخلينا الجيش يساهم بجزء من قدراته في الموضوع باعتبار إن دي مهمة أمن قومي للحفاظ على الدولة واستقرارها”.

مهمة الجيش الحفاظ على مدنية الدولة وعدم سقوطها

وقال: “النهاردة فيه مهمة للجيش هو الحفاظ على المسار الدستوري والحفاظ على مدنية الدولة وديمقراطيتها ومنع سقوطها في ايد حد تاني”.

وأكد اللواء مصطفى أمين مدير عام جهاز الخدمة الوطنية أن مجمع الإنتاج الحيواني الجديد بالفيوم سيوفر نحو 2400 فرصة عمل.