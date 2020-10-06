اقتصاد وأسواق

نصيحة محمد العريان للدولة المديونة في عصر كورونا

الحل الأمثل للتعاطي مع أزمة تصاعد الديون
المال - خاص 10:27 م, الثلاثاء, 6 أكتوبر 20 10:27 م, الثلاثاء, 6 أكتوبر 20

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قال محمد العريان الخبير الاقتصادي ورئيس كلية “كوينز” بجامعة كامبريدج البريطانية، إن جائحة كورونا قفزت بديون كل الدول.

وأكد العريان أن الحل الأمثل  للتعاطي مع أزمة تصاعد الديون هو تحقيق النمو الاقتصادي.

وأوضح: “النمو الشامل  المرتفع يزيد الدخل وبالتالي يمكن الوفاء بالديون والحفاظ على مستوى معيشة الناس”.

وأضاف العريان  خلال حوار عبر فضائية أون مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج “كلمة أخيرة”: ” لا أعرف بلداً واحداً لا تتزايد فيها الديون.. ويوجد سبب وجيه لذلك”.

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وتابع: “لا أحد يريد للمشكلة قصيرة الأمد أن تتحول إلى مشكلة طويلة الأمد”.

وأوضح: “إذا فقد الناس وظائفهم فجأة بسبب إغلاق الأعمال فإن استمرار الوضع قد يضعف قدرة الشركات على العودة للعمل وعلينا أن نساعدها”.

وتابع: “لهذا لجأت كل الدول للاستدانة حتى لا تتحول المشكلات قصيرة الأمد إلى مشكلات طويلة الأمد”.

 وقال العريان إن مواجهة الديون بدون نمو، تعني اللجوء إلى التقشف، لكنه خيار غير جذاب.

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وأوضح: “لا يمكن اتباع التقشف للأبد، أما الحل الثالث فهو القمع  المالي وهي تدابير توجه كل الأموال للحكومات لكنها تشوه المنظومة الاقتصادية بأكملها ولا يمكن للدول النامية أن تفعل ذلك بشكل جيد”.

وخلال الحوار أعرب العريان الذي يحمل الجنسيتين المصرية والأمريكية عن سعادته البالغة لشغل منصب رئيس كلية كوينز التي حصل فيها على أول دراسة في علوم الاقتصاد.

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وأضاف العريان الذي أصبح الرئيس رقم 42 لكلية كوينز العريقة: “يسعدني ويشرفني أن أعود إليها خاصة أن هذه الكليات تلعب دوراً شديد الأهمية في السماح للطلاب وتمكينهم من تغيير العالم ..أنا سعيد بوجودي هنا”.

 واضاف أن جامعته  بها عدد من الطلاب المصريين “وهذا مبعث للفخر”.

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بقلم المال - خاص

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