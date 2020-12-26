بورصة وشركات

نصيب الأجانب من تعاملات البورصة 16.3% منذ بداية 2020

مقابل 6.6% للعرب
منى عبدالباري 2:52 م, السبت, 26 ديسمبر 20 2:52 م, السبت, 26 ديسمبر 20

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سجلت حصة المستثمرين الأجانب من تعاملات البورصة المصرية، منذ بداية العام الحالي حتى نهاية الأسبوع المنقضي 16.3%، وذلك بصافي مبيعات 15.2 مليار جنيه، حسبما أورد تقرير حديث صادر عن إدارة البورصة المصرية.

مقابل 6.6% للعرب

وأظهر التقرير الصادر عن البورصة المصرية أن نسبة العرب من التعاملات، خلال الفترة المذكورة، بلغت 6.6% فقط من التعاملات، وذلك بصافي بيع 593 مليون جنيه.

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في المقابل هيمن المستثمرون المحليون على التعاملات بنسبة 77.2%، وذلك على الأسهم المقيدة، بعد استبعاد الصفقات، وفقًا لتقرير البورصة المصرية.

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بقلم منى عبدالباري

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