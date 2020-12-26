نصيب الأجانب من تعاملات البورصة 16.3% منذ بداية 2020

سجلت حصة المستثمرين الأجانب من تعاملات البورصة المصرية، منذ بداية العام الحالي حتى نهاية الأسبوع المنقضي 16.3%، وذلك بصافي مبيعات 15.2 مليار جنيه، حسبما أورد تقرير حديث صادر عن إدارة البورصة المصرية.

مقابل 6.6% للعرب

وأظهر التقرير الصادر عن البورصة المصرية أن نسبة العرب من التعاملات، خلال الفترة المذكورة، بلغت 6.6% فقط من التعاملات، وذلك بصافي بيع 593 مليون جنيه.

في المقابل هيمن المستثمرون المحليون على التعاملات بنسبة 77.2%، وذلك على الأسهم المقيدة، بعد استبعاد الصفقات، وفقًا لتقرير البورصة المصرية.