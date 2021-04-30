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«نصلي من أجل الضحايا».. محمود عباس يعزي إسرائيل في حادث التدافع

الرئيس الفلسطيني: نصلي من أجل الضحايا ونتمنى الشفاء للمصابين
المال - خاص 9:12 م, الجمعة, 30 أبريل 21 9:12 م, الجمعة, 30 أبريل 21

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قدم الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم الجمعة، تعازيه لنظيره الإسرائيلي رؤوفين ريفلين، في ضحايا حادث تدافع وقع بعد منتصف الليلة الماضية، شمالي إسرائيل، نقلا عن سبوتنك الروسي.

وقال عباس في برقية عزاء بعث بها إلى ريفلين: “نعرب عن أسفنا للمأساة التي خلفت عشرات الضحايا”، بحسب ما أفادت به صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية.

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وأضاف الرئيس الفلسطيني: “نصلي من أجل الضحايا ونتمنى الشفاء للمصابين”.

وقتل 45 إسرائيليا وأصيب أكثر من 103، في تدافع شديد وزحام خلال الاحتفالات بعيد الشعلة (لاغ باعومير) في قرية ميرون، قرب صفد، شمالي إسرائيل بعد منتصف الليلة الماضية، وشارك فيها نحو مئة ألف شخص، بحسب قناة “كان” الإسرائيلية الرسمية.

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بقلم المال - خاص

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