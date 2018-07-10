نصف نهائى المونديال.. صدام نارى بين فرنسا وبلجيكا

على المصرى تتجه عشاق ومحبى كرة القدم، فى الثامنة من مساء اليوم الثلاثاء، إلى ملعب كريستوفسكي، بمدينة سان بطرسبرج، لمشاهدة مباراة فرنسا وبلجيكا، في المباراة الأولى للدور نصف النهائى المرتقبة، لكأس العالم "روسيا 2018"، واختارت لجنة الحكام بالاتحاد الدولي للعبة "فيفا"، الحكم الأورجويانى أندريا

على المصرى

تتجه عشاق ومحبى كرة القدم، فى الثامنة من مساء اليوم الثلاثاء، إلى ملعب كريستوفسكي، بمدينة سان بطرسبرج، لمشاهدة مباراة فرنسا وبلجيكا، في المباراة الأولى للدور نصف النهائى المرتقبة، لكأس العالم “روسيا 2018″، واختارت لجنة الحكام بالاتحاد الدولي للعبة “فيفا”، الحكم الأورجويانى أندرياس كونيا، لقيادة المباراة.

وقرر فيليب، ملك بلجيكا، رفقة الملكة ماتيلد، حضور اللقاء، حسبما ذكرت وكالة الأنباء البلجيكية، بينما لن يكون رئيس الوزراء البلجيكي شارك ميشيل حاضرا، وإنما سيتابع المباراة في بلجيكا، في براين لو كونت، مسقط رأس النجم إيدين هازارد قائد المنتخب.

وفى السياق ذاته، قرر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، حضور المواجهة، بعدما صرح قبل إنطلاق المونديال، بأنه سيسافر إلى روسيا فقط في حالة وصول المنتخب الفرنسي إلى الدور قبل النهائي، وكان الرئيس السويسري آلان بيرسيت، من بين الذين حضروا مباريات في المونديال الروسي، كما حضرت الرئيسة الكرواتية كوليندا جرابار، المباراتين السابقتين لمنتخب بلادها، بالأضافة للملك فيليب.

ويأمل المنتخبان في مواصلة مشوارهما الرائع في البطولة الحالية، خصوصاً بلجيكا بجيلها الذهبي، وهو المنتخب الوحيد بين رباعي نصف النهائي، الذي حقق العلامة الكاملة في مونديال 2018، وأبرزها في ربع النهائي على حساب البرازيل ونجمها نيمار، عندما بخرت آمال السيليساو بلقب سادس بعدما كان من أبرز المرشحين للتتويج في موسكو في 15 يوليو.

فى المقابل، أزاح المنتخب الفرنسي الذي يخوض دور الأربعة للمرة السادسة في تاريخه، الأرجنتين ونجمها ليونيل ميسي من الدور ثمن النهائي، ثم أوروجواي ونجمها لويس سواريز من ربع النهائي.

مواجهة اليوم، ستكون الأهم في تاريخ لقاءات المنتخبين، مع سعي فرنسا إلى بلوغ النهائي الثالث في تاريخها، بعد أول توجت فيها بلقبها الوحيد فى نسخة 1998 على أرضها ضد البرازيل 3-0 بقيادة مدربها الحالي ديدييه ديشان، والثاني في مونديال 2006 خسرته بركلات الترجيح أمام إيطاليا، أما بلجيكا، فكانت أفضل نتيجة لها بلوغ نصف النهائي عام 1986، عندما سقطت أمام الأرجنتين بثنائية لأسطورتها دييجو أرماندو مارادونا.



ارتفعت أسهم الجارين في التتويج باللقب بعد مشوارهما المثالي منذ بداية البطولة، وكلاهما يملك الأسلحة اللازمة في مختلف خطوطه، فضلاً عن أن أغلب اللاعبين يعرفون بعضهم البعض من الدوري الإنجليزي، مثل الفرنسيين نجولو كانتي وأوليفييه جيرو، والبلجيكيين تيبو كورتوا وإدين هازار لاعبو تشيلسي، والفرنسي هوجو لوريس والبلجيكيين يان فيرتونجن وتوبي ألدرفيريلد لاعبو توتنهام هوتسبر، والفرنسي بول بوجبا والبلجيكيين مروان فلايني وروميلو لوكاكو لاعبو مانشستر يونايتد.

وستكون مباراة اليوم بالتالي عن مواجهات ثنائية عدة، سيكون أبرز الغائبين عنها مدافع بلجيكا وباريس سان جيرمان الفرنسي توما مونييه بسبب الايقاف، ما سيحرمه مواجهة زميله في النادي الباريسي كيليان مبابي.

وإذا كانت فرنسا تعول على موهبتها الصاعدة مبابي ونجم أتلتيكو مدريد الإسباني أنطوان جريزمان، لإضافة بلجيكا إلى قائمة ضحاياها وبلوغ المباراة النهائية، فالجيران لا ينقصهم لاعبون بمصاف النجوم، وتحديداً الثلاثي لوكاكو وهازار وصانع ألعاب مانشستر سيتي الإنجليزي كيفن دي بروين والذي كان له دور كبير في الاطاحة بالبرازيل من ربع ثمن النهائي.

لكن مدرب بلجيكا الإسباني روبرتو مارتينيز أكد أن كأس العالم لا تحترم الفرديات، أو المواهب الكبيرة، فقط المنتخبات التي تعمل بجد كمجموعة ولديها ذهنية الفوز، ولدى بلجيكا ورقة فرنسية لتحفيز لاعبيها، هي الهداف التاريخي لمنتخب الديوك تييري هنري “51 هدفاً”، والمتوج معه باللقبين العالمي “1998” والأوروبي “2000”، وهو يشغل منصب المساعد الثاني لمارتينيز.