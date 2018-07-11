نصف نهائى المونديال.. إنجلترا تسعى لتكرار فوزها باللقب وكرواتيا لكتابة التاريخ

على المصرىيبحث منتخب إنجلترا عن بلوغ نهائى كأس العالم للمرة الثانية فى تاريخه بعد الفوز بنسخة 1966، عندما يلاقى كرواتيا، مفاجأة مونديال "روسيا 2018"، فى الثامنة من مساء اليوم الأربعاء، على ملعب "لوجينكى" بالعاصمة الروسية موسكو، فى المباراة الثانية لنصف النهائى للنسخة الحالية من البطولة.وينتظر من

على المصرى

يبحث منتخب إنجلترا عن بلوغ نهائى كأس العالم للمرة الثانية فى تاريخه بعد الفوز بنسخة 1966، عندما يلاقى كرواتيا، مفاجأة مونديال “روسيا 2018″، فى الثامنة من مساء اليوم الأربعاء، على ملعب “لوجينكى” بالعاصمة الروسية موسكو، فى المباراة الثانية لنصف النهائى للنسخة الحالية من البطولة.

وينتظر منتخب فرنسا، الفائز من مواجهة اليوم، لملاقاته فى نهائى البطولة، يوم الأحد المقبل، على نفس ملعب مواجهة اليوم، بعدما أقصى منتخب الديوك، مساء أمس الثلاثاء، نظيره البلجيكى، الذى سيلاقى الخاسر، فى لقاء تحديد المركزين الثالث والرابع، الذى سيقام السبت المقبل، على ملعب كريستوفسكى بمدينة سان بطرسبرج.

أحدثت مشاركة إنجلترا فى المونديال الروسى حالة جماهيرية صاخبة فى البلاد وحصدت مبارياتها نسب مشاهدة قياسية، فيما استحوذ المدرب جاريث ساوثجيت وتشكيلته الشابة على قلوب مشجعى منتخب الأسود الثلاثة.

لكن خلافاً لمواجهة السويد التى قدمت أداء دفاعياً صلبا خلال البطولة، يتوقع أن تكون مواجهة كرواتيا، وهى الأولى بينهما فى كأس العالم، أصعب مع ترسانة نجوم يتقدمها لاعب وسط ريال مدريد الإسبانى لوكا مودريتش.



فى المقابل، كانت كرواتيا أحد ثلاثة منتخبات حققت علامة كاملة فى دور المجموعات، من بينها انتصار ساحق على أرجنتين ليونيل ميسى 3-0. لكن لاعبى المدرب زلاتكو داليتش احتاجوا إلى ركلات ترجيح مرتين فى دور الـ16 أمام الدنمارك وربع النهائى ضد روسيا المضيفة، لبلوغ المربع الاخير للمرة الثانية منذ 1998 عندما حلوا فى المركز الثالث فى أول مشاركة لهم بعد تفكك يوغوسلافيا.

ويقود المنتخب الكرواتى نجم وسطه المخضرم مودريتش (32 عاماً) الذى سيعزز حظوظ نيله الكرة الذهبية لأفضل لاعب فى العالم بحال بلوغه النهائي، وذلك لتتويجه مع ريال مدريد بلقب دورى ابطال اوروبا فى مايو الماضي.

وإضافة إلى مودريتش الذى نال جائزة افضل لاعب فى المباراة لثلاث مرات فى المونديال الحالي، يتألق لاعب وسط برشلونة الاسبانى ايفان راكيتيتش مسدد الركلتين الحاسمتين ضد الدنمارك وروسيا، والحارس دانيال سوباشيتش الذى أصبح ثالث حارس فى تاريخ المونديال يصد أربع ركلات ترجيحية فى نسخة واحدة، بعد الألمانى هارالد شوماخر فى 1986 والأرجنتينى سيرخيو جويكوتشيا فى 1990.

وخلافا لحالة الهدوء فى المعسكر الإنجليزي، عكر الأجواء الكرواتية استبعاد المدافع الدولى السابق أونيين فوكويفيتش من البعثة وتغريمه من الاتحاد الدولى “فيفا”، لنشره شريط فيديو مؤيد لأوكرانيا بعد تخطى روسيا بركلات الترجيح السبت.

وأفلت من عقوبة الايقاف المدافع دوماغوى فيدا الذى هز شباك روسيا وظهر فى الفيديو مع فوكويفيتش يقول “المجد لأوكرانيا”، إذ اكتفى فيفا الذى يحظر التصريحات السياسية فى مسابقاته بتوجيه تحذير له.