نصف مليون قرص.. الداخلية تحبط تهريب شحنة من الكبتاجون بميناء سفاجا

أعلنت وزارة الداخلية -اليوم الأربعاء- عن إحباط تهريب شحنة من عقار الكبتاجون المخدر، بلغت نصف مليون قرص عبر ميناء سفاجا البحري، والتحفظ على الكميات المضبوطة.

كانت معلومات وتحريات إدارة شرطة موانئ سفاجا “ميناء سفاجا البحري”، بالإدارة العامة لأمن الموانئ بقطاع أمن المنافذ، قد أكدت اعتزام أحد مكاتب التصدير، لتصدير رسالة مشمولها “ترمس، نعناع” بإجمالي 440 جوالًا محملة على سيارة نقل، بالتلاعب في مستندات الرسالة بقصد تهريب بضائع غير خالصة الرسوم الجمركية وغير معلوم ماهيتها.

وعقب تقنين الإجراءات، بالتنسيق مع الجهات المعنية، وإعداد لجنة أمنية جمركية لفحص مشمول الرسالة المشار إليها.

وأسفرت أعمال تلك اللجنة عن ضبط عدد من الأجولة بداخلها كمية كبيرة من أقراص لعقار الكبتاجون المخدر بلغت 526,500 قرص.

واتخذت الإجراءات القانونية، في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما إحكام الرقابة على المنافذ لمكافحة جرائم التهريب.