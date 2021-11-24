لايف

نصف مليون قرص.. الداخلية تحبط تهريب شحنة من الكبتاجون بميناء سفاجا

داخل 440 جوالًا.
أماني عوض 5:31 م, الأربعاء, 24 نوفمبر 21 5:31 م, الأربعاء, 24 نوفمبر 21

شارك الخبر مع أصدقائك

أعلنت وزارة الداخلية -اليوم الأربعاء- عن إحباط تهريب شحنة من عقار الكبتاجون المخدر، بلغت نصف مليون قرص عبر ميناء سفاجا البحري، والتحفظ على الكميات المضبوطة.

كانت معلومات وتحريات إدارة شرطة موانئ سفاجا “ميناء سفاجا البحري”، بالإدارة العامة لأمن الموانئ بقطاع أمن المنافذ، قد أكدت اعتزام أحد مكاتب التصدير، لتصدير رسالة مشمولها “ترمس، نعناع” بإجمالي 440 جوالًا محملة على سيارة نقل، بالتلاعب في مستندات الرسالة بقصد تهريب بضائع غير خالصة الرسوم الجمركية وغير معلوم ماهيتها.

اقرأ أيضا  الصحة: تسجيل 870 إصابة جديدة بفيروس كورونا و58 وفاة

وعقب تقنين الإجراءات، بالتنسيق مع الجهات المعنية، وإعداد لجنة أمنية جمركية لفحص مشمول الرسالة المشار إليها.

وأسفرت أعمال تلك اللجنة عن ضبط عدد من الأجولة بداخلها كمية كبيرة من أقراص لعقار الكبتاجون المخدر بلغت 526,500 قرص.

واتخذت الإجراءات القانونية، في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما إحكام الرقابة على المنافذ لمكافحة جرائم التهريب.

اقرأ أيضا  «أجروا 120 عملية بربع مليون جنيه للحالة».. سقوط عصابة تجارة الأعضاء وتورط 4 أطباء (تفاصيل)
الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم أماني عوض

صحفية بجريدة المال، خريجة إعلام قسم صحافة، تعمل في المجال الصحفي منذ 11 عامًا تنوعت في أقسام الحوادث والتحقيقات والديسك المركزي، وعملت في عدة جرائد وقنوات فضائية منها فيتو والتحرير والبوابة نيوز ودريم وأون تي في

ملف الكاتب أماني عوض

اقرأ أيضاً

ضبط مرتكبي واقعة قتل سائق «توك توك» في البحيرة.. والجناة: «استدرجناه لسرقته»

أماني عوض 5:19 م, الأربعاء, 24 نوفمبر 21

«أجروا 120 عملية بربع مليون جنيه للحالة».. سقوط عصابة تجارة الأعضاء وتورط 4 أطباء (تفاصيل)

أماني عوض 4:49 م, الأربعاء, 24 نوفمبر 21

حالة الطقس غدًا الخميس.. شبورة وارتفاع طفيف في درجات الحرارة

دعاء محمود 4:19 م, الأربعاء, 24 نوفمبر 21

ارتفاع درجات الحرارة غدا.. طقس مشمس على القاهرة والعظمى 25

عصام عميرة 3:12 م, الأربعاء, 24 نوفمبر 21

بسبب الملصق الإلكتروني والخوذة.. سحب 5865 رخصة سيارة ودراجة نارية في يوم

أماني عوض 2:36 م, الأربعاء, 24 نوفمبر 21

ضبط مرتكب واقعة تهديد المواطنين بالسلاح في الإسماعيلية

أماني عوض 2:30 م, الأربعاء, 24 نوفمبر 21