رياضة

نصف مليون درهم إماراتي.. «اتحاد الكرة» يرفع جائزة بطل السوبر المصري

أعلن محمد فضل، عضو اللجنة الخماسية للاتحاد المصري لكرة القدم، رفع قيمة الجائزة المالية المخصصة لمباراة السوبر المصري، لتصل إلى نصف مليون درهم بدلًا من 350 ألف درهم. الأهلي يواجه الزمالك في ملعب محمد بن زايد، بالإمارات، يوم 20 فبراير…

إسلام مصطفى 4:00 م, الأربعاء, 15 يناير 20 4:00 م, الأربعاء, 15 يناير 20

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أعلن محمد فضل، عضو اللجنة الخماسية للاتحاد المصري لكرة القدم، رفع قيمة الجائزة المالية المخصصة لمباراة السوبر المصري، لتصل إلى نصف مليون درهم بدلًا من 350 ألف درهم.

الأهلي يواجه الزمالك في ملعب محمد بن زايد، بالإمارات، يوم 20 فبراير المقبل، في إطار لقاء السوبر المصري لموسم 2019-2020، في تمام السابعة مساءً بتوقيت القاهرة.

وقال فضل، خلال المؤتمر الصحفي للإعلان عن تفاصيل اللقاء: «القيمة السابقة كانت 350 ألف درهم للفائز و150 ألفا للخاسر، الآن حصل الفائز على نصف مليون درهم والخاسر على 300 ألف».

وأشار فضل إلى أنه من المقرر أن يدير لقاء السوبر المصري تحكيميًا، حكمًا أجنبيًا، على أن يُيطبق فيها تقنية الفيديو لأول مرة؛ تمهيدًا لتطبيق التقنية في منافسات الدوري المصري اعتبارًا من انطلاق الدور الثاني.

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بقلم إسلام مصطفى

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