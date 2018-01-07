نصف مليون جنيه لمكافحة سوسة النخيل بالوادي الجديد

ناقش محافظ الوادي الجديد اللواء محمد الزملوط آليات دعم نقابة الزراعيين بالمحافظة من خلال توفير المبيدات اللازمة لمكافحة الآفات مجانا وخاصة أفات سوسة النخيل إلى جانب إدخال محاصيل زراعية جديدة خالية من المبيدات تصدر للخارج بأسعار مميزة لفتح آفاق جديدة…



ناقش محافظ الوادي الجديد اللواء محمد الزملوط آليات دعم نقابة الزراعيين بالمحافظة من خلال توفير المبيدات اللازمة لمكافحة الآفات مجانا وخاصة أفات سوسة النخيل إلى جانب إدخال محاصيل زراعية جديدة خالية من المبيدات تصدر للخارج بأسعار مميزة لفتح آفاق جديدة للتنمية.

وأضاف الزملوط خلال زيارة النقيب العام للزراعيين السيد خليفة اليوم الأحد للمحافظة أنه تم تخصيص 500 ألف جنيه للمعدات والمبيدات من المحافظة للانتهاء من مكافحة سوسة النخيل قبل حلول فصل الصيف لافتا إلى ضرورة إعداد خريطة تفصيلية واستثمارية للمحافظة لنشرها على جميع الشركات الاستثمارية ورجال الأعمال.

وأضاف أنه تم تخصيص 1000 فدان لعمل مزارع نموذجية يتم تخصيصها للنقابة ككيان على أن يتم إشراك الشباب بها بنظام الأسهم وأن تكون البداية 100 فدان .