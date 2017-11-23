نصف مليار لخزينة الشرقية للدخان بعد رفع الأسعار

هارون: إعلان التطبيق من اليوم بعد اجتماع ثلاثى مع “المالية” و”القابضة”

الشركات المنافسة تنتظر نشر القرار بالجريدة الرسمية لتفعيل الزيادة



أحمد اللاهونى ومصطفى طلعت:



تستهدف الشركة الشرقية للدخان «إيسترن كومبانى»، جمع نحو 540 مليون جنيه سنويًا من زيادة أسعار 10 أصناف من السجائر.



وكشف محمد عثمان هارون، رئيس مجلس إدارة شركة الشرقية للدخان فى تصريحات لـ “المال”: أن الإيرادات الشهرية التقريبية التى ستجنيها “إيسترن” من الزيادة تتراوح بين 40 و45 مليون جنيه، وهو ما يعادل نحو نصف مليار جنيه سنويًا.

وقال إن هذه الأرقام تقريبية وستتوقف على أحجام المبيعات، وظروف السوق، ومدى استيعاب المستهلك للسعر الجديد.



وأعلنت الشركة عن تعديل أسعار البيع للمستهلك لبعض منتجات الشركة من أصناف السجائر اعتبارا من اليوم الخميس، وفقا لأحكام قانون ضريبة القيمة المضافة رقم 67 لسنة 2016.



وجاءت الأسعار الجديدة كالتالى: كليوباترا كينج سايز من 11.5 جنيها الى 14 جنيها، كليوباترا كوين من من 12.5 الى 14.5 جنيها، مونديال أحمر وأزرق من 12 إلى 15 جنيها، بوسطن – لايت – بلمون من 12 إلى 15 جنيها، كليوبارتا بوكس من 12.75 إلى 15.50 جنيها، سوبر من 15 إلى 17، جولدن ويست من 15 إلى 17 جنيها، بلاك بول من 16 إلى 18 جنيها.



واكد هارون، أن القرار جاء بالتنسيق مع وزارة المالية والشركة القابضة للصناعات الكيماوية، مشيرا إلى أنه من الخطأ ترك السوق لجشع التجار الذين استغلوا الفرصة ورفعوا الاسعار بشكل مبالغ فيه قبل إعلان التطبيق بشكل رسمى.



وأوضح أن الشركات الأخرى العاملة فى السوق المحلية تنتظر نشر قرار الزيادة في الجريدة الرسمية، للإفصاح عن أسعارها الجديدة، لافتا إلى ان كل كيان سيحدد الزيادة وفقا لتكاليف الإنتاج الخاصة به.



وتحكتر الشرقية للدخان صناعة السجائر فى مصر بحصة سوقية تتخطى 70%، فيما يبلغ نصيب الشركات الأخرى نحو 30%، منها “توباجو، المنصور الدولية للتصنيع”.



وأفاد بأن الأسعار الجديدة للشركة يبيع بها بعض التجار قبل الإعلان عن تعديل قانون القيمة المضافة، والمدخن كان يشتريها بشكل أعلى، مضيفًا “ربنا يستر وميبعوش باعلى من هذه الأسعار”.



وطالب الجهات المسئولة “التموين والضرائب وحماية المستهلك” بضرورة تشديد الرقابة على السوق لضبطه ومنع التلاعب بالأسعار.



ووافق مجلس النواب على رفع الضرائب على السجائر بناء على اقتراح الحكومة بمعدلات تتراوح بين 75 قرشا و1.25 جنيه.



ووفقًا للتعديلات الجديدة سترتفع الشرائح الضريبية على السجائر التى تقل عن 18 جنيها الى 3.5 جنيه بدلا من 2.75، وتصل إلى 5.5 جنيه للسجائر التى تتراوح أسعارها بين 18 و30 جنيها، فى مقابل 4.25 جنيه حاليًا، أما السجائر التى يزيد سعرها على 30 جنيها سترتفع الضريبة عليها من 5.25 إلى 6.5 جنيه.



وأعلن عمرو الجارحي وزير المالية الثلاثاء الماضى، أن زيادة ضرائب السجائر التي أقرها مجلس النواب اليوم سترفع إيرادات البلاد بحوالى 4 مليارات جنيه (226.4 مليون دولار) حتى نهاية السنة المالية الحالية 2017-2018 التي بدأت في الأول من يوليو الماضى.