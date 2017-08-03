نصف مليار دولار أرباح ماجد الفطيم

15.3 مليار دولار قيمة الأصول و 2.6 مليار دولار صافي ديون الشركة المرسي عزتأعلنت شركة ماجد الفطيم المتخصصة في تطوير وإدارة مراكز التسوق، اليوم، عن ارتفاع إجمالي إيراداتها خلال النصف الأول من عام 2017 بنسبة 4٪ إلى 4.3 مليار دولار، مع ارتفاع أرباحها قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاست

15.3 مليار دولار قيمة الأصول و 2.6 مليار دولار صافي ديون الشركة



المرسي عزت

أعلنت شركة ماجد الفطيم المتخصصة في تطوير وإدارة مراكز التسوق، اليوم، عن ارتفاع إجمالي إيراداتها خلال النصف الأول من عام 2017 بنسبة 4٪ إلى 4.3 مليار دولار، مع ارتفاع أرباحها قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 4٪ إلى 0.5مليار دولار .

وأوضحت الشركة أنه حال ثبات أسعار الصرف، كان إجمالي إيرادات المجموعة سيحقق نمواً بنسبة 12% فيما كانت نسبة نمو الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك ستبلغ 9%.

وبحسب الشركة، بلغ إجمالي قيمة الأصول نحو 15.3 مليار دولار، فيما بلغ صافي الدين حوالي 2.6 مليار دولار.

وقال آلان بجاني، الرئيس التنفيذي لشركة “ماجد الفطيم القابضة” إن عملية استحواذ الشركة على “ريتيل آرابيا” أحد أكبر الإنجازات لانها عززت مكانة كارفور كأكبر سلسلة متاجر للتجزئة والسلع الاستهلاكية على مستوى المنطقة.

يذكر أن ماجد الفطيم تمتلك وتدير 21 مركز تسوّق و12 فندقاً وثلاثة مشاريع مدن متكاملة بالإضافة إلى العديد من المشاريع قيد الإنشاء. وتتضمّن مراكز التسوّق التابعة لشركة “ماجد الفطيم”، “مول الإمارات”، و”مول مصر”، ومراكز “سيتي سنتر”، ومراكز التسوق المجتمعية “ماي سيتي سنتر”، بالإضافة إلى أربعة مجمّعات تسوّق بالشراكة مع حكومة الشارقة.