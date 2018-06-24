نصف مليار جنيه حصيلة هيئة النقل العام من رفع التذاكر

مدحت إسماعيلتوقع مصدر حكومى أن تتراوح الحصيلة الإجمالية من رفع أسعار تذاكر النقل العام فى محافظات القاهرة، ما بين 450 و500 مليون جنيه، لتقترب ايرادات الهيئة، إلى 1.3 مليار جنيه من التذاكر، مقارنة بإيرادات تقدر بنحو 890 مليونا، الى جانب مبلغ يقدر بنحو مليار جنيه إيرادات الهيئة من الإعلانات سنوياً.

مدحت إسماعيل

توقع مصدر حكومى أن تتراوح الحصيلة الإجمالية من رفع أسعار تذاكر النقل العام فى محافظات القاهرة، ما بين 450 و500 مليون جنيه، لتقترب ايرادات الهيئة، إلى 1.3 مليار جنيه من التذاكر، مقارنة بإيرادات تقدر بنحو 890 مليونا، الى جانب مبلغ يقدر بنحو مليار جنيه إيرادات الهيئة من الإعلانات سنوياً.

وأضاف لـ«المال»، أن مصروفات الهيئة ستتضاعف خلال الفترة المقبلة، لتزيد على 3 مليارات جنيه، مقارنة 2.5 مليار خلال العامين الماضيين، مشيراً إلى إن الزيادة ستخفض جزءا من خسائر الهيئة، لكن سيظل هناك جزء منها تتحمله الدولة.

وأشار إلى أن التوقعات النهائية لجلمة الايرادات من التذاكر يمكن احتسابها بشكل دقيق بعد مرور فترة لا تقل عن 3 شهور، وتحديد عدد الركاب أيضاً، موضحاً أن القرار هدفه القدرة على سداد مستلزمات الهيئة، الشهرية من من البنزين والسولار، والكهرباء، وغيرها من مدخلات العمل. ويبلغ أسطول الهيئة، 3000 أتوبيس، بعدد 38 ألف عامل ومهندس وفنى وإدارى، ويحصل كل من مهندس الصيانة، وسائق السيارة، والمحصل، على %39 من إجمالى الإيرادات اليومية من التذاكر بواقع %13 لكل منهم، بخلاف الحوافز الأخرى والأجر الأساسى.

وخسائر هيئة النقل العام المرحلة بنهاية يونيو 2016 بلغت 4.481 مليار جنيه، مقابل 3.941 مليار بنهاية يونيو 2016، بنسبة ارتفاع %14، فيما بلغ صافى الخسائر 391.4 مليون جنيه، بنهاية يونيو 2016، وبلغت 450 مليوناً فى 2015.

فيما بلغت الأجور فى نفس الفترة 1.411 مليار جنيه فى عام 2016/2015 مقابل 1.347 مليار بنهاية العام المالى 2014ـ 2015، واعتمد المهندس عاطف عبد الحميد محافظ القاهرة، زيادة تعريفة أتوبيسات النقل العام بالقاهرة، وذلك بعد تحريك أسعار الوقود، حيث وصلت تعريفة الأتوبيسات التى تسير 30 كم فأقل إلى 3 جنيهات بدلا من جنيهين ونصف، ويصل عدد خطوطها إلى 273 خطا، وتعريفة الأتوبيسات التى تسير 31 كم وحتى 40 كم، إلى 4 جنيهات، ويصل عدد خطوطها إلى 44 خطا، ووصلت تعريفة الأتوبيسات التى تسير 41 كم وحتى 60 كم إلى خمسة جنيهات، ويصل عدد خطوطها إلى 27 خطا.

وبحسب بيانات محافظة القاهرة، فإن حجم نقل الركاب اليومى، يصل إلى 6.25 مليون راكب، موزعة بين مليون راكب يتم نقلهم من خلال السرفيس و3 ملايين عبر مترو الأنفاق، إضافة الى 2.25 مليون راكب تنقل من خلال أتوبيسات النقل العام والخاص، والبالغ إجماليها 4300 أتوبيس نقل عام ومينى باص فى القاهرة الكبرى.