نصف مليار جنيه حصيلة مبيعات أراضى حق الشعب

كشف أحمد أيوب المتحدث الرسمى باسم لجنة استرداد أراضى الدولة ومستحقاتها، أن إجمالى مبيعات الأراضى التى تم استردادها وطرحها بالمزادات العلنية التى قامت بها اللجنة يبلغ نصف مليار جنيه.

وأضاف أيوب فى تصريحاته لـ”المال” أن اللجنة تستعد خلال الفترة المقبلة لطرح مزادين لبيع عدد من الأراضى فى مدينة وادى النطرون التابعة لمحافظة البحيرة، بالإضافة إلى مزاد آخر بمحافظة السويس، إلا أن اللجنة حتى الآن لم تستقر على موعد معين لإجراء المزاد.



وأشار إلى أن اللجنة ليس لديها حصر معين بعدد الأراضى المتعدى عليها داخل الجمهورية وإنما تعمل اللجنة من خلال ما يظهر إليها من أراضى، مشيرًا إلى أن المحافظات أيضًا ليس لديها حصر بذلك.

ولفت المتحدث الرسمى إلى أن هناك أكثر من 17 ألف طلب تقنين أراض قدمت للجنة حتى الآن بإجمالى أراض متعدى عليها تصل إلى 2 مليون فدان، مشيرًا إلى أن اللجنة تقوم حاليًا بدراسة تلك الطلبات إذ إنه لا يوجد نسبة معينة من الطلبات يمكن القول بأنه تمت الموافقة عليها.

وأكد أن اللجنة لن تتلقى طلبات تقنين من خلالها إلا بعد انتهاء عمليات إزالة التعديات والتأكيد على التزام المحافظات بعدم إزالة الزراعات المثمرة والجادة وذلك طبقًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى.