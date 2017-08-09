نصف مليار جنيه أرباح مدينة نصر للإسكان خلال 6 أشهر

مباشر: 21 جنيهًا قيمة عادلة للسهم مع معدل مخاطرة منخفض مصطفى طلعت ارتفعت الأرباح المجمعة لشركة مدينة نصر للإسكان والتعمير، خلال النصف الأول من العام الحالي، لتصل إلى 509.6 مليون جنيه، مقابل أرباح بقيمة 147.2 مليون جنيه، خلال الفترة المماثلة من 2016، وبنسبة نمو في الأرباح 246.2%. قالت مي السيد،

مباشر: 21 جنيهًا قيمة عادلة للسهم مع معدل مخاطرة منخفض

مصطفى طلعت

ارتفعت الأرباح المجمعة لشركة مدينة نصر للإسكان والتعمير، خلال النصف الأول من العام الحالي، لتصل إلى 509.6 مليون جنيه، مقابل أرباح بقيمة 147.2 مليون جنيه، خلال الفترة المماثلة من 2016، وبنسبة نمو في الأرباح 246.2%.





قالت مي السيد، مدير إدارة التحليل المالي بشركة مباشر العالمية للبحوث، إن نمو الإيردات أسهم في ارتفاع أرباح الربع الثاني للشركة بنحو 41% لتصل إلى 106.5 مليون جنيه، مقابل، 75.6 مليون جنيه، وفقًا لنتائج الأعمال الربعية غير المستقلة.

وأشارت إلى أن ارتفاع الأرباح الربعية جاء على خلفية تحقيق إيرادات إجمالية من مشروع “سراي” وصلت إلى 174.5 مليون جنيه، فيما سجلت مبيعات تعاقدية بقيمة 2.8 مليار جنيه منذ إطلاقه في نوفمبر 2016.

وأوضحت مدير إدارة التحليل المالي أن القيمة العادلة الحالية لسهم مدينة نصر للإسكان عند 21 جنيهًا، مع معدل مخاطرة منخفض، فيما يتداول السهم حاليًّا حول 11 جنيهًا، مؤكدة أن السهم تحت المراجعة من قبل إدارة البحوث بالشركة.