نصف العمالة الأوروبية الماهرة تفكر في مغادرة بريطانيا

د ب أ أظهر استطلاع للرأي تم نشر نتائجه اليوم الثلاثاء أن نحو نصف العاملين المهرة الذين ينتمون لدول أخرى بالاتحاد الأوروبي يفكرون في مغادرة بريطانيا خلال السنوات الخمس القادمة، ما قد يؤدي إلى نقص في العمالة الماهرة. ووفقا للاستطلاع الذي نشره مستشارو "ديلويت" فإن نحو 36% من العمال غير البريطانيين ال

د ب أ

أظهر استطلاع للرأي تم نشر نتائجه اليوم الثلاثاء أن نحو نصف العاملين المهرة الذين ينتمون لدول أخرى بالاتحاد الأوروبي يفكرون في مغادرة بريطانيا خلال السنوات الخمس القادمة، ما قد يؤدي إلى نقص في العمالة الماهرة.

ووفقا للاستطلاع الذي نشره مستشارو “ديلويت” فإن نحو 36% من العمال غير البريطانيين الموجودين في بريطانيا يفكرون في مغادرة البلاد، ما يرفع إلى 47% نسبة “العمالة ذات المهارات العالية من دول الاتحاد الأوروبي”.

وأشارت “ديلويت” في تقرير الاستطلاع إلى أن النتائج تشير إلى أن بريطانيا ما بعد الخروج من الاتحاد الأوروبي “قد تواجه نقصا محتملا في العمال الماهرة وأن العمالة الأعلى في المهارة هي الأكثر قدرة على التنقل ومن ثم فإنه سيكون هناك على المدى القريب ضغط أكبر لملء هذه الشواغر”.

وذكر التقرير أن خروج بريطانيا من الاتحاد “غير الإدراك” بالنسبة لبريطانيا كمكان للعمل، مع اتفاق 21 من المستجيبين للاستطلاع من خارج بريطانيا و48% من العمالة الأجنبية المقيمة فيها على أن بريطانيا أصبحت الآن “أقل جاذبية”.

وكانت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي تعهدت أمس بحماية “الأوضاع المستقرة” لمواطني دول الاتحاد الأوروبي بعد مغادرة بريطانيا للاتحاد.