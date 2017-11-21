نصفها لمشروع الحياة أليكس.. 6 مليارات جنيه إجمالى استثمارات مجموعة مارسيليا

ياسر رجب: تسليم أولى الوحدات فى أبريل 2019 بدور إبراهيم : كشف المهندس ياسر رجب، رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات مارسيليا، أن إجمالى استثمارات الشركة وصل إلى 6 مليارات جنيه تضخ نصفها بمشروع "حياة أليكس بارك" بالإسكندرية، والباقي بمشروعات متنوعة بالساحل الشمالى والبحر الأحمر. وأشار



ياسر رجب: تسليم أولى الوحدات فى أبريل 2019



بدور إبراهيم :

كشف المهندس ياسر رجب، رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات مارسيليا، أن إجمالى استثمارات الشركة وصل إلى 6 مليارات جنيه تضخ نصفها بمشروع “حياة أليكس بارك” بالإسكندرية، والباقي بمشروعات متنوعة بالساحل الشمالى والبحر الأحمر.

وأشار على هامش مؤتمر صحفى عقدته الشركة لتوقيع بروتوكول مع شركة صبور للاستشارات الهندسية تتولى بموجبه الاخيرة اعمال الاستشارات ومراجعة التصميمات لمشروع حياة اليكس بارك إلى أن المجموعة تمتلك حوالى 15 مشروعا عقاريا يقطن بها أكثر من 10 آلاف أسرة .

ويعد الحياة “أليكس” من أول المنتجعات السكنية السياحية فى مدينة الإسكندرية ويمتد على مساحة 42 ألف متر مربع ويضم جميع الخدمات السكنية والسياحية والترفيهية والتجارية بواقع 16 برجا سكنيا بإجمالى حوالى 1000 حدة تتخللها مساحات خضراء شاسعة، وفندق سياحى أربع نجوم يتم تشغيله وفقًا للمعايير العالمية وبادارة عالمية ومدينة ترفيهية وقطاعات لإدارة المال والأعمال.

ولفت إلى أن المشروع يوفر حوالى 10 آلاف فرصة عمل وينفذ على 3 مراحل، مشيرا إلى بيع 40 % من اجمالى وحدات المرحلة الأولى، ومن المتوقع بدء التسليم خلال أبريل 2019.

وقال إن الشركة حرصت على تنفيذ مشروع مبتكر ولذلك تعاقدت مع عدد من المكاتب الاستشارية العالمية والمحلية للعمل على المشروع وتطويره للارتقاء بمستواه ولتقديم الأفضل للعملاء.

وتتولى “ديزاينولوجي” الاستشارات التصميمية للمشروع، كما تم الاستعانة بخبرات JLL العالمية لتصميم المركز التجارى للمشروع، فيما يتولى مكتب المهندس الاستشارى حسين صبور الإشراف العام على جميع مراحله.

وقال المهندس حسين صبور رئيس مجلس ادارة صبور للاستشارات الهندسية إن المكتب يعمل فى الإشراف على تنفيذ مشروعات بمختلف القطاعات بخلاف قطاع البترول، مشيرا الى ان الشركة ستسعى نحو اخراج مشروع حياة اليكس بارك فى ابهى صوره ليمثل اضافة للقطاع ولمحافظة الاسكندرية.

وقال إن الاسكندرية لديها طبيعة مناخية خاصة ويجب مراعاتها من قبل الاستشارى فى تنفيذ المشروعات لضمان عدم تكرار الكوارث التى شهدتها المحافظة من الناحية الانشائية فى السنوات الماضية.

