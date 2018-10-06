نصر_اكتوبر حديث مواقع التواصل الاجتماعي

أحمد صبرىتصدرت مواقع التواصل الاجتماعي محادثات #نصر_اكتوبر، حيث تبادل المغردون التهنئة للقوات المسلحة ولمن حاربوا فى ذلك اليوم بمناسبة ذكرى الحرب الذى يوافق اليوم السادس من اكتوبر.وتصدر العديد من الهاشتاجات الترند المحلى على موقع تويتر حيث تصدر المركز الاول هاشتاج #نصر_اكتوبر، بينما تصدر

أحمد صبرى

تصدرت مواقع التواصل الاجتماعي محادثات #نصر_اكتوبر، حيث تبادل المغردون التهنئة للقوات المسلحة ولمن حاربوا فى ذلك اليوم بمناسبة ذكرى الحرب الذى يوافق اليوم السادس من اكتوبر.

وتصدر العديد من الهاشتاجات الترند المحلى على موقع تويتر حيث تصدر المركز الاول هاشتاج #نصر_اكتوبر، بينما تصدر “النهاردة الرجالة “المركز الخامس ، و٦ اكتوبر المركز التاسع، بينما كانت احاديث النصر الاكثر تداولا على موقع فيس بوك حيث نشر المغردون صور للحرب والقادة العسكريين فى ذلك الوقت.

وشارك فى الهاشتاج العديد من المشاهير والعرب ايصا حيث هنأوا الجيش والمصريين فقالت الفنانة امال ماهر : ‏كل عام و #مصر الغالية وشعبها الأصيل بخير وسلام ودايما من نصر لنصر.